크렘린궁 "푸틴-트럼프 회담 내주 중 개최 합의…젤렌스키 포함엔 '무응답'"

오지은기자

입력2025.08.07 17:51

"양자 회담 장소 곧 발표할 것"
"3자 회담은 언급하지 않았다"

러시아 크렘린궁이 블라디미르 푸틴 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령이 수일 내 정상회담을 열기로 합의했다고 밝혔다.

크렘린궁 "푸틴-트럼프 회담 내주 중 개최 합의…젤렌스키 포함엔 '무응답'"
타스 등 러시아 매체에 따르면 유리 우샤코프 크렘린궁 외교정책 보좌관은 7일 브리핑에서 "미국 측의 제안으로 수일 내 (러시아와 미국의) 최고위급 양자 회담, 즉 푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 회담을 개최하자는데 기본적으로 합의했다"고 말했다. 회담 시기는 다음 주로 예상되며, 장소는 조만간 공개될 예정이라고 언급했다.


우샤코프 보좌관은 정상회담 장소도 합의됐으며 조만간 발표된다고 덧붙였다. 또 스티브 위트코프 미국 중동 특사가 전날 푸틴 대통령을 만나 트럼프, 푸틴, 젤렌스키 우크라이나 대통령 간 3자 회담을 언급했지만, 러시아는 이에 대해 아무런 반응을 하지 않았다고 설명했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

