전남도자치경찰위, 스토킹 피해자 보호 협력방안 논의

유관기관 협력 회의…공동 대응 체계 강화

전남도자치경찰위는 7일 도청에서 스토킹 범죄 예방을 위한 유관기관 협력 회의를 가졌다. 전남도경찰자치위 제공 AD 원본보기 아이콘

전라남도자치경찰위원회(위원장 정순관)는 스토킹 범죄 예방을 위한 기관 간 협업방안을 논의했다.

7일 도청 행복동에서 열린 이 날 회의는 자치경찰위원회와 전남도 여성가족정책관실, 전남경찰청, 여수여성쉼터, 1366, 스마일센터, 목포여성장애인성폭력상담소, 여성일상안전지킴이 관계자들이 참석해 기관별 대응 현황과 향후 협력 방안을 모색했다.

참석자들은 최근 스토킹 범죄 발생 현황과 유형을 공유하고, 피해자 보호를 최우선으로 한 통합지원 방안과 기관별 상담·보호·수사 체계의 유기적 연계 필요성 등을 중점적으로 논의했다.

특히 스토킹 행위자 상담프로그램 운영 사례를 통해 선제적 예방 교육의 필요성에 공감하고, 피해자가 자신을 지킬 수 있도록 돕는 행동 요령 교육의 중요성이 강조됐다.

자치경찰위원회에서 운영 중인 자치경찰 안전대학 강사 등을 피해 예방 교육에 적극 활용하는 방안도 제시됐다.

정경채 전남자치경찰 사무국장은 "스토킹 범죄는 개인만의 문제가 아닌 사회적 책임이라는 인식이 필요하다"며 "유관기관 간 실질적이고 적극적인 협력을 해나가자"고 당부했다.

자치경찰위원회는 향후 지속적인 협력 회의와 사례공유를 통해 스토킹 범죄로부터 안전한 지역을 만들기 위한 공동 대응 체계를 강화할 방침이다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>