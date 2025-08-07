내란특검, ‘내란 동조 의혹’ 최상목 전 기재부 장관 참고인 조사

특검, 국무위원들 ‘내란 방조’ 등 혐의 추궁

내란 특검팀(특별검사 조은석)이 최상목 전 경제부총리 겸 기획재정부 장관을 소환해 조사하고 있다.

특검팀은 7일 오후 4시부터 최 전 장관을 참고인 신분으로 불러 조사 중이라고 밝혔다. 특검팀은 최 전 장관을 상대로 국무위원들의 내란 방조 등 혐의를 확인할 것으로 보인다.

최 전 장관은 지난해 12월 3일 비상계엄 선포를 앞두고 열린 국무회의에 참석했다. 최 전 장관은 앞선 검찰 조사에서 "(국무위원 중) 계엄 선포에 반대 의견을 밝힌 것으로 기억하는 것은 저와 조태열 전 외교부 장관"이라고 진술한 바 있다.

특검팀은 이미 확보한 계엄 선포 전 국무회의 CCTV 영상 등을 토대로 다른 국무위원들이 어떤 발언을 했는지, 계엄 선포를 막지 못한 이유 등을 캐물을 것으로 보인다.





