조폐공사, 지역아동센터 어린이 초청 '금융·화폐' 교육

한국조폐공사는 7일 대전 관내 지역아동센터 아이들을 화폐박물관으로 초청해 '꿀잼 어린이 금융·화폐 교육'을 실시했다고 7일 밝혔다.

7일 화폐박물관에서 대전지역 어린이들을 대상으로 '꿀잼 어린이 금융화폐 교육'이 진행되고 있다. 한국조폐공사 제공 AD 원본보기 아이콘

교육은 아이들이 합리적 경제 인식과 건강한 금융 태도를 형성할 수 있도록 돕고, 조폐공사 화폐박물관 견학으로 화폐 경제교육에 대한 생생한 체험 기회를 제공할 목적으로 진행됐다.

조폐공사는 2023년부터 메트라이프생명 사회공헌재단, 사단법인 제이에이코리아(JA Korea)와 협업해 교육을 이어오고 있다. 올해까지 교육에는 총 12개 기관에 148명의 어린이가 참여했다.

올해는 제이에이코리아의 교재와 전문 강의로 게임과 체험 중심의 조기 금융교육을 실시했다. 참여 대상은 꿈동산 지역아동센터 등 5개 지역센터의 3~6학년 55명이다.

교육에 참여한 아이들의 교육 전과 후를 비교했을 때 금융 이해도와 금융 태도가 높아졌다는 평가 결과도 도출됐다. 실질적인 교육 효과를 입증한 셈이다.

성창훈 조폐공사 사장은 "3년 연속 '꿀잼 어린이 금융·화폐 교육'을 실시하게 돼 뜻깊다"며 "조폐공사는 앞으로도 다양한 유관기관과 협력해 아이들이 수준 높은 금융·화폐 교육을 접할 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

한편 조폐공사는 2008년부터 장애인, 어린이, 일반인을 대상으로 화폐 경제교육 프로그램을 지속해 운영하고 있다.

지난해는 지역 경제교육단체 등과 협업해 경제교육 생태계를 확산하는 데 기여한 공로를 인정받아 '2024 대한민국 경제교육 대상'을 수상했다.





대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



