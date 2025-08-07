본문 바로가기
사회
경기도일자리재단, 육군 이어 공군과 '전역군인' 취업지원 협약

이영규기자

입력2025.08.07 14:52

시계아이콘00분 31초 소요
경기도일자리재단이 육군에 이어 공군 전역 간부의 취업지원에 나선다.


도 일자리재단은 7일 대한민국 공군과 '전역간부 취업지원을 위한 업무협약'을 체결하고, 공군 전역 예정자를 포함한 전역 간부의 원활한 사회 복귀와 성공적인 취업 지원을 위해 협력하기로 했다고 밝혔다.

도 일자리재단은 이날 협약을 통해 도내 주소지를 둔 공군 전역간부와 전역 예정자를 우선으로 고용지원서비스를 연계하고, 공군과 함께 맞춤형 교육과정을 공동 기획해 운영한다. 또한 복무 중 직업교육 참여와 자격증 취득을 도와 민간 일자리로 원활히 전환할 수 있도록 지원한다.


경기도일자리재단이 7일 대한민국 공군과 전역 간부의 일자리 지원을 위한 협약을 체결했다. 경기도일자리재단 제공

주요 협약 내용은 ▲맞춤형 취업지원 프로그램 운영 ▲복무 중 직업교육 참여 및 자격증 취득 연계 ▲교육운영을 위한 공간, 자원, 정보 활용 등이다. 공군은 취업지원 프로그램 홍보와 참여자 모집, 수요조사 등을 통해 사업 추진을 지원할 계획이다.


윤덕룡 도 일자리재단 대표이사는 "올해 2월 육군 인사사령부와의 업무협약에 이어, 이번 공군과의 업무협약을 통해 지원 대상을 확대하고 '특별한 희생에 대한 특별한 보상'이라는 정부 기조를 실현하는 고용정책을 추진해 나가겠다"고 말했다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
