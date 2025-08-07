센서 강화된 갤럭시 워치8, 예방 중심 헬스케어 이끈다(종합)

심전도 모니터링 강화…심혈관 건강 측정도

취침시간 가이드로 수면관리 가능

"건강한 습관 형성 도움…헬스케어 미래 선도"

美 헬스케어 기업 젤스 인수…협업 나설 듯

삼성전자가 센서 기술을 고도화한 갤럭시 워치8로 헬스케어 시장을 공략한다. 사용자 최적의 취침 시간을 계산해 알려주고, 항산화·심혈관·심전도 등 다양한 신체 지표를 측정해 이용자들의 건강한 생활 습관과 예방적 관리를 돕는다. 이렇게 측정된 생체 데이터를 기반으로 이용자를 의료 서비스와 연결하는 디지털 헬스케어 생태계 형성에도 나선다는 구상이다.

최종민 삼성전자 모바일경험(MX) 사업부 헬스 하드웨어 개발그룹 상무는 7일 오전 서울 중구 삼성전자 기자실에서 열린 미디어 브리핑에서 "현재 헬스케어 시스템이 치료 위주로 돼 있는데, 예방 중심으로 가야 한다고 생각한다"면서 "갤럭시 워치의 센서 기술을 통해 사용자들이 이상 징후를 조기에 감지해 예방할 수 있도록 돕고자 한다"고 말했다.

최종민 삼성전자 모바일경험(MX) 사업부 헬스 하드웨어 개발그룹 상무가 7일 오전 서울 중구 삼성전자 기자실에서 열린 브리핑에서 발표하고 있다. 삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

최 상무는 이날 갤럭시 워치 시리즈에 탑재된 센서 기능을 중점적으로 소개했다. 갤럭시 워치의 센서는 심박수, 수면 스트레스 등 건강 지표를 측정한다. 센서를 통해 수집된 데이터를 분석해 사용자의 건강 습관 형성을 돕는 동시에 신체의 위험 신호를 조기 발견해 예방하는 식이다.

삼성전자는 갤럭시 워치 센서의 크기를 줄이면서도 정교함은 키우고 있다. 2021년에는 갤럭시 워치4 시리즈에 기존의 3가지 센서인 ▲광학심박센서(PPG) ▲전기심박센서(ECG) ▲생체전기 임피던스 분석센서(BIA)를 1개의 칩으로 통합한 '3-인(in)-1 바이오액티브 센서'를 탑재했다. 삼성전자는 3개의 센서를 1개의 칩으로 통합하기 위해 센서 레이아웃을 재설계했다.

2022년에는 비접촉식 적외선 기반의 피부 온도 감지 기술을 도입했고, 지난해 새로운 LED 색상(파란색, 노란색, 보라색, 자외선)을 추가해 최종당화산물을 비롯한 건강 지표를 모니터링할 수 있게 됐다. 올해 출시된 갤럭시 워치8 시리즈는 감지 정확도를 높이기 위해 워치의 착용감을 개선했다.

최신 제품인 갤럭시 워치8 시리즈에는 이 같은 센서 기술이 모두 담겼다. 취침 시간 가이드 기능은 '투-프로세스(Two-Process)' 수면 모델이라는 원리를 활용했다. 이 모델은 사용자의 생체 리듬(생체 시계)과 수면 욕구(피로도) 분석을 기반으로 최적의 취침 시간을 계산해 수면 습관 형성을 돕는다. 한국과학기술원(KAIST) 연구팀과 알고리즘을 공동 개발하고 삼성서울병원을 통해 임상 검증을 거쳤다.

항산화 지수 측정 기능도 세계 최초로 탑재했다. 바이오액티브 센서로 5초 만에 체내 항산화 성분인 '카로티노이드' 수준을 측정해 부족 혹은 적정 수준을 표시해 준다. 피부 카로티노이드는 채소 과일 섭취 지표로, 암이나 각종 만성 질환 예방을 위한 지표로도 활용할 수 있다.

심혈관 건강 측정 기능도 강화했다. 혈관 스트레스는 수면 중 혈액 흐름과 관련된 광학 신호인 PPG(Photoplethysmogram) 신호를 측정해 혈관계의 건강 상태를 평가한다. 혈액의 양과 혈관 경직도를 측정, 혈관에 가해지는 스트레스 변화 정보를 제공하는 방식이다.

심전도(ECG) 모니터링 기능도 향상돼 이소성 박동도 감지한다. 이소성 박동은 정기 검진에서도 발견하기 어려운 불규칙한 심장 박동으로, 빈도가 높을 경우 심방세동으로 이어져 뇌졸중과 심부전 위험을 높일 수 있다. 워치8은 이소성 심장 박동을 감지해 불규칙한 심장 박동에 대한 분석 결과를 제공한다.

모델들이 삼성스토어 홍대 '갤럭시 스튜디오'에서 '갤럭시 워치8'과 '갤럭시 워치8 클래식'을 체험하고 있다. 삼성전자 제공 원본보기 아이콘

삼성전자는 센서 기술에 더해 헬스케어 생태계 조성에도 나서고 있다. 지난달 초 미국의 헬스케어 기업 '젤스(Xealth)'를 인수한 것도 헬스케어 생태계 조성의 일환이다. 젤스는 여러 디지털 헬스케어 솔루션을 하나의 플랫폼에서 제공하는데, 의료진이 환자 상태를 파악해 디지털 헬스케어 솔루션을 환자에게 처방·추천할 수 있도록 한다. 환자의 건강 상태도 실시간으로 조회할 수 있도록 지원한다.

삼성전자는 젤스 플랫폼을 활용, 웨어러블 기기에서 측정되는 사용자의 생체 데이터를 전문 의료 서비스와 연결하는 커넥티드 케어 서비스를 제공할 계획이다. 최 상무는 젤스와의 협업 계획에 대해 "갤럭시 워치의 센서 기술을 통해 얻은 정보들이 병원과 연결됐을 때 값어치 있게 쓰일 수 있다"면서 "현재 젤스 인수 마무리 단계로, 구체적인 (협업) 계획이 나오면 설명드릴 수 있을 것"이라고 설명했다.

이어진 질의응답에서는 경쟁 업체와의 차별점에 대한 언급이 나왔다. 애플워치 등 경쟁사 제품 대비 갤럭시 워치의 장점을 묻는 질문에 최 상무는 "지난해 수면무호흡 조기 발견 기능을 미국 식품의약국(FDA)으로부터 최초로 승인받았고, 이후 경쟁사들도 뒤따라 승인받았다"면서 "갤럭시 워치에 어떤 신기능을 탑재해 소비자들에게 혜택을 줄 수 있을지에 집중하고 있다"고 말했다.

샤오미 등 중국 업체들이 웨어러블 디바이스 시장 점유율을 늘려나가는 데 대해서는 "중국 업체들의 제품은 저전력 칩을 사용해 사용 시간이 길지만 성능이 떨어지는 편"이라며 "긴 사용 시간에 대한 수요 때문에 중국산 제품의 점유율이 올라가는 것으로 보인다"고 설명했다. 최 상무는 이어 "갤럭시 워치는 센서 기술을 포함해 높은 수준의 정보를 사용자에게 제공한다는 목표로 개발하고 있다"고 덧붙였다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr



