BISTEP, ‘블루푸드테크 기술 동향·R＆D전략’ 세미나 개최

영남취재본부 조충현기자

입력2025.08.07 09:38

수산식품 신기술 적용

R＆D기획 역량 강화

부산과학기술고등교육진흥원(원장 김영부, BISTEP)은 지난 7월 29일 본원 대회의실에서 '제5회 R＆D기획 역량강화세미나'를 열고 '블루푸드테크 분야 기술 동향과 R＆D 전략'을 주제로 전문가와 연구자들이 머리를 맞댔다.

BISTEP이 ‘블루푸드테크 기술 동향 및 R&D전략’ 세미나를 갖고 있다. BISTEP 제공

블루푸드테크는 기존 수산식품에 신기술을 접목해 식량 위기 해결과 친환경 생산 등 새로운 가치를 창출하는 개념이다.


건강과 환경에 대한 소비자 인식 변화로 국내에서도 수요가 커질 것으로 전망된다.

이번 세미나는 단순 강연 형식을 벗어나 강연자와 참여자가 기술·정책·산업 동향, 부산시 전략 등을 R＆D 기획 관점에서 논의하는 방식으로 진행됐다. 지역 기업, 대학, 연구기관 연구자와 R＆D 사업 담당자, 부산시 실무자 등 40여명이 참석해 높은 관심을 보였다.


김영부 원장은 "블루푸드테크 분야에 대한 지역 R＆D 기획 관계자들의 높은 관심과 열의 있는 참여에 깊은 인상을 받았다"며 "연말까지 매월 이어질 세미나가 연구자들의 전문성 강화에 도움이 되도록 최선을 다하겠다"고 말했다.


'부산 R＆D 기획 역량강화세미나'는 매월 특정 기술·정책 분야를 주제로 열리며, 지역 내 연구자와 사업 담당자는 누구나 신청할 수 있다. BISTEP은 지역 R＆D기획 역량 강화를 위한 다양한 프로그램을 지속 발굴해 R＆D 혁신 생태계 활성화에 기여할 계획이다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
