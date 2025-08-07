본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

롯데프리미엄아울렛 동부산점, ‘안심주차장’ 인증

영남취재본부 김철우기자

입력2025.08.07 08:57

시계아이콘00분 14초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

부산 기장 경찰서, ‘안심주차장’ 인증·감사장 수여

롯데프리미엄아울렛 동부산점(점장 윤형진)은 지난 6일 부산 기장경찰서로부터 '안심주차장' 인증을 받았다.

롯데프리미엄아울렛 동부산점은 6일 기장경찰서로부터 '안심주차장' 인증을 받고 윤형진 점장(왼쪽)과 기장경찰서 범죄예방대응과 황성현 경정이 기념 촬영을 하고 있다. 롯데프리미엄아울렛 동부산점 제공

롯데프리미엄아울렛 동부산점은 6일 기장경찰서로부터 '안심주차장' 인증을 받고 윤형진 점장(왼쪽)과 기장경찰서 범죄예방대응과 황성현 경정이 기념 촬영을 하고 있다. 롯데프리미엄아울렛 동부산점 제공

AD
원본보기 아이콘

안심주차장은 범죄 예방전담팀이 주차장 등 다중이용시설 범죄 취약 요소를 점검하고 우수 시설에 대해 인증을 해주는 제도이다.


또 이날 권유현 기장 경찰서장은 관내 범죄예방과치안 질서 유지 공로를 인정해 윤형진 점장에게 감사장을 함께 전달했다.

롯데프리미엄아울렛 동부산점 윤형진 점장은 "안심주차장 인증을 받은 만큼 앞으로도 동부산점을 이용하는 고객들이 더욱 안심하고 안전하게 이용할 수 있도록 시설 개선에 힘을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 실손보험금 지급 분쟁 의사 말만 믿고 치료 받았는데…4년6개월간 82억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

손흥민 LAFC 입단 "이기기 위해 왔다…LAFC 전설이 되겠다"

"일본 사람들 싹쓸이"…찬밥 취급 받던 쌀, 수출효자 됐다

호캉스 갔다 병 걸리겠네…이건 절대 만지지 마세요

소비쿠폰 효과에 30억 이하 매장 매출 8.7% 증가…학원·안경 더 웃었다

김정은 "물난리는 옛말" 좋아했지만…발밑 제방엔 구멍이 숭숭

포스코이앤씨 잇단 사망사고SMR·방사광가속기 '불똥'

北주민 1명, 서해 한강중립수역 통해 귀순 "북, 특이동향 없어"

새로운 이슈 보기