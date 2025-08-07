롯데프리미엄아울렛 동부산점, ‘안심주차장’ 인증

부산 기장 경찰서, ‘안심주차장’ 인증·감사장 수여



롯데프리미엄아울렛 동부산점(점장 윤형진)은 지난 6일 부산 기장경찰서로부터 '안심주차장' 인증을 받았다.

롯데프리미엄아울렛 동부산점은 6일 기장경찰서로부터 '안심주차장' 인증을 받고 윤형진 점장(왼쪽)과 기장경찰서 범죄예방대응과 황성현 경정이 기념 촬영을 하고 있다.

안심주차장은 범죄 예방전담팀이 주차장 등 다중이용시설 범죄 취약 요소를 점검하고 우수 시설에 대해 인증을 해주는 제도이다.

또 이날 권유현 기장 경찰서장은 관내 범죄예방과치안 질서 유지 공로를 인정해 윤형진 점장에게 감사장을 함께 전달했다.

롯데프리미엄아울렛 동부산점 윤형진 점장은 "안심주차장 인증을 받은 만큼 앞으로도 동부산점을 이용하는 고객들이 더욱 안심하고 안전하게 이용할 수 있도록 시설 개선에 힘을 다하겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



