백영현 시장 "특별재난지역 선포 환영…신속 복구에 총력"

이종구기자

입력2025.08.07 08:47

포천시, 집중호우 피해 특별재난지역 선포
백 시장 "근본적인 수해 예방·항구적 예방사업도 추진"

백영현 포천시장은 호우로 큰 피해를 입은 포천시 전역을 특별재난지역으로 지정한 정부 조치에 환영의 뜻을 밝혔다.

백영현 포천시장이 내촌면 현장에서 대책회의를 열고 있다. 포천시 제공

이번 특별재난지역 선포는 집중호우로 발생한 주택 침수, 농경지 유실, 소상공인, 중소기업 피해, 공공시설 파손 등 광범위한 피해에 따른 조치이다.


이에 따라 신속한 피해 복구를 위한 행정 및 재정 지원의 길이 열리게 됐다. 정부의 결정은 포천시와 경기도의 긴밀한 협조의 결과이며, 피해 복구에 한층 가속도가 붙을 것으로 기대된다.

백영현 포천시장은 7월 20일 집중호우 발생 즉시, 재난안전대책본부 비상 3단계를 선제적으로 가동하고, 피해 지역을 직접 방문해 현장 상황을 긴급 점검했다. 또한, 철저한 대비 태세와 복구 대응을 지휘하고, 피해 주민들과의 긴급 현장 대책 회의를 열고 실질적인 지원 대책을 논의했다. 특별재난지역 추가 선포를 요청하고 정부 지원을 호소했다.

특별재난지구 선포. 포천시 제공

포천시의 잠정 피해액은 303억원으로, 특히 피해가 컸던 내촌면과 소흘읍을 비롯한 포천시 전역을 특별재난지역으로 지정해 줄 것을 신청했다. 그 결과 6일 경기도 포천시 전역이 특별재난지역으로 선포되었으며, '자연재난 구호 및 복구 비용 부담 등에 관한 규정' 제7조에 따른 국고 추가 지원 이 이뤄질 전망이다.


백영현 포천시장은 "이번 특별재난지역 선포는 시민과 함께 이뤄낸 뜻깊은 성과"라며 "포천시는 보다 안정적인 체계를 갖추고 신속한 복구와 피해 주민 지원을 위해 최선을 다하겠다. 무엇보다 근본적인 수해 예방을 위해 항구적인 예방사업도 적극 추진해 나가겠다"고 말했다.

백영현 포천시장이 내촌면 피해 현장을 살피고 있다. 포천시 제공

이어 "모든 행정력을 집중해 주민들이 하루빨리 일상으로 복귀할 수 있도록 책임있게 지원하겠다"고 강조했다.




포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

