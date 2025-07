한국씨티은행, 금융전문지 선정 '대기업 대상 최우수 은행'

유로머니誌 선정

'한국 최우수 인터내셔널 은행' 등 수상

한국씨티은행과 씨티그룹글로벌마켓증권이 유로머니(Euromoney)가 주관하는 '2025 유로머니 어워즈'에서 주요 부문을 수상했다고 밝혔다.

유로머니는 매년 전 세계 금융기관들을 대상으로 한 해 동안의 성과를 평가해 우수한 기관을 선정하는 금융 전문지다. 한국씨티은행은 수익성, 효율성, 고객만족도 측면에서 탁월한 성과를 인정받으며 '한국 최우수 인터내셔널 은행(Best International Bank in Korea)'과 함께 금융권 최초로 '대기업 고객 대상 최우수 은행(Best Bank for Large Corporates in Korea)' 부문을 수상했다.

특히 '대기업 고객 대상 최우수 은행' 수상은 씨티가 국내 주요 대기업의 복합적인 금융 과제를 해결하며 쌓아온 전략 실행력과 전문성이 높은 평가를 받았다.

유명순 한국씨티은행장은 "이번 수상은 한국씨티은행이 기업고객들과 오랜 시간에 걸쳐 쌓아온 신뢰와 글로벌 인프라에 기반한 차별화된 금융 서비스가 시장에서 공식적으로 인정받은 의미 있는 결과입니다. 특히 '대기업 고객 대상 최우수 은행' 수상은 씨티의 맞춤형 솔루션과 전문적인 역량이 가시적인 성과로 이어졌음을 보여주는 뜻깊은 이정표입니다. 앞으로도 씨티은행은 기업고객의 글로벌 전략에 함께하는 진정한 파트너로서 수준 높은 금융 서비스를 제공해 나가겠습니다"고 수상소감을 밝혔다.





오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



