대전시, ‘꿈씨 패밀리’로 체류형 관광 이끈다

'머물자 GO!', '즐기자 GO!' 등 5개 테마 운영

대전시는 여름철 관광객 유입 확대를 위해 '꿈돌이 페스타: 대전 가보자 GO! 꿈돌이와 대전 여행(여름 편)'을 오는 6월부터 운영한다고 밝혔다.

이번 페스타는 '머물자 GO!', '즐기자 GO!', '타보자 GO!', '맛보자 GO!', '사보자 GO!' 등 5개 핵심 테마 콘텐츠로 구성해 방문객의 숙박부터 체험, 교통, 먹거리, 기념품까지 다양한 체류형 관광을 꾀한다.

'머물자 GO!'는 일반 관광객과 스포츠 팬들의 숙박을 유도하기 위한 할인 프로모션을 중심으로 운영된다 '즐기자 GO!'는 오월드 자유이용권, 엑스포 아쿠아리움 입장권 등 대전의 유료 문화·관광시설 반값 할인 혜택과 함께 엑스포과학공원 한빛탑 야간관광 등을 진행한다.

'타보자 GO!'는 수도권·경상권·전라권 출발 관광열차(국악와인·팔도장터 등), 금·토·일 순환형 꿈돌이 2층 버스 'D-유니버스', 도심 속 열기구 체험 '드림 열기구 나잇'과 수상 보트 '딜라잇 문 보트', 대전 0시 축제 기간 대전 시티투어 '빵시 투어' 등의 색다른 대중교통 관광 경험을 제공한다.

'맛보자 GO!'에서는 캐릭터를 입힌 지역 특산 먹거리가 소개되며, '사보자 GO!'는 대전역 3층, 대전트래블라운지, 꿀잼도시 홍보관 등에서 판매되는 꿈씨 패밀리 굿즈를 중심으로 운영된다.

이장우 대전시장은 "꿈씨 패밀리는 대전의 정체성과 매력을 반영한 독창적인 관광자산으로 지역 관광산업 활성화와 대전 브랜드 제고의 핵심 동력이 될 것"이라고 말했다.





