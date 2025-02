지난해 IT 채용 절반 가까이 줄었지만 ‘AI 개발자’ 예외

IT 분야 채용이 침체한 상황에서도 유일하게 'AI 개발자'에 대한 시장의 수요는 꾸준히 늘고 있는 것으로 파악됐다.

에듀테크 스타트업 진지한컴퍼니는 이 같은 내용의 '2024년 IT 채용 트렌드'를 4일 공개했다. 이번 데이터는 진지한컴퍼니가 자체 운영 중인 IT 채용시장 정보제공서비스 'IT 스킬 트렌드'를 통해 분석한 내용이다. AI 기술을 활용해 7만건 이상의 IT 채용 공고를 들여다봤다.

분석 결과에 따르면 최근 2년간 전체 IT 채용은 41.3%가 줄어 시장 자체가 위축된 모습을 보였다. 디자인과 기획 직군이 48.9%, 53.7% 줄어든 가운데 개발 직군은 37.8%, AI·데이터는 22.1% 감소로 나타났다.

타 직군 대비 AI·데이터 직군의 감소세는 상대적으로 완만하게 나타났다. AI·데이터 기술의 중요성이 IT 채용 시장에 반영된 결과로 해석됐다. 실제 AI 개발자는 전체 IT 채용 하락세 가운데서도 유일하게 8.2% 증가한 모습을 보였다.

채용 공고에 올라온 키워드를 분석한 결과 최근 AI 개발자에게 가장 요구되는 역량은 ‘LLM(대규모언어모델) 활용’과 ‘LangChain’(랭체인)으로 나타났다. 지난 2022년과 비교했을 때 요구되는 역량 순위가 각각 116단계, 157단계 상승했다. 랭체인은 LLM을 활용한 서비스 개발에 특화한 프레임워크를 말한다.

박진이 진지한컴퍼니 공동대표는 “챗GPT의 등장 이후 IT 채용 시장의 변화의 주기가 빨라지고 폭도 커지고 있어 구직의 어려움도 가중되고 있다”며 “IT 현직자가 데이터를 기반으로 나만의 커리어 전략을 세울 수 있도록 서비스를 고도화하겠다”고 말했다.





