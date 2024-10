종로구, 새 통합브랜드 ‘서울의 길 종로’ 발표

“종로의 열림, 세계를 바꾸는 울림”

역사·문화의 중심 종로 의미 담아

종로구의 새로운 통합브랜드 ‘서울의 길 종로(Jongno: The way of Seoul)’ BI. 종로구 제공. AD 원본보기 아이콘

서울 종로구(구청장 정문헌)가 지난 11일 광화문광장에서 지난 2년여간 준비해 온 새로운 통합브랜드 ‘서울의 길 종로(Jongno: The way of Seoul)’를 발표했다고 14일 밝혔다.

새 통합브랜드는 역사와 전통의 중심, 대한민국 서울의 중심, 다양성 문화의 중심지로서 ‘서울의 모든 길은 종로로 통한다’는 의미를 담았다. 또한 ‘종로의 변화(열림)와 발전이 서울의 변화이자 세계의 변화(울림)’임을 함의한다.

통합브랜드 개발은 종로구 상징물 체계에 대한 개선과 도시경쟁력 강화를 위해 이뤄졌다. 2022년 9월 상징물 진단평가를 시작으로 전문가 및 관계자 인터뷰, 현장 조사와 구민 의견 반영을 위한 워크샵, 공청회, 설명회 등을 거쳤다.

구는 통합브랜드가 디자인 결과를 위한 표현에 치중되지 않도록 기획 방향 연구를 선행, 종로의 정체성인 ‘서울의 길 종로’를 도출했다. 새로운 가치의 발현을 위해 울림과 열림, 캔버스, 관문, 플랫폼의 의미를 현대적인 그래픽 표현으로 상징화했다. 관내 17개 동 각각의 이야기와 특성을 시각적 요소로 개발, 차별화되고 최신 유행까지 적용한 디자인으로 구현했다.

이러한 노력의 결실인 통합브랜드는 넓게 펼쳐져 있는 광화의 세계, 전통과 역사의 중심 세계가 종로에서 펼쳐진다는 의미뿐 아니라 종로의 열림으로 서울이 열리고, 나아가 세계의 울림이 돼 미래의 근원이 된다는 뜻을 내포하고 있다. 과거, 물리적인 종(鐘)에서 개념적인 로(路)로 의미체계를 확장한 점 역시 주목할 만하다.

정문헌 구청장은 “성공적인 브랜드 정착을 위해 다양한 응용 아이템을 개발하고, 공공디자인 적용 및 굿즈 개발에 힘쓰겠다”며 “구민에게 사랑받는 종로의 세계적인 도시브랜드로 성장시키겠다”고 밝혔다.

광화문광장에서 열린 종로구 통합브랜드 선포식 모습. 종로구 제공. 원본보기 아이콘





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>