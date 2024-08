삼성전자, '게임스컴 2024'서 무안경 3D 게이밍 모니터 '오디세이 3D' 공개

세계 최대 게이밍 전시회 참가

안경 없이도 3차원 경험 가능

블리자드 등과 게이밍 파트너십

오디세이 체험 확대

삼성전자가 21~25일(현지시간) 독일 쾰른에서 열리는 '게임스컴 2024(Gamescom 2024)'에 참가해 게이밍 모니터 신제품을 선보인다.

삼성전자 모델이 독일 쾰른에서 열린 '게임스컴 2024(Gamescom 2024)'에서 '오디세이 3D(Odyssey 3D)'를 소개하고 있다. 사진=삼성전자 제공 AD 원본보기 아이콘

3D 전용 안경이 없어도 3차원을 경험할 수 있는 게이밍 모니터 '오디세이 3D(Odyssey 3D)'가 간판이다. CES 2024에서 게이밍 및 e스포츠(Gaming & eSports) 부문 '최고 혁신상(Best of Innovation)'을 받은 제품이다.

패널 전면에 부착된 렌티큘러(Lenticular) 렌즈를 통해 2D 영상을 실감나는 3D 화면으로 전환해주는 기능을 지원한다. 렌티큘러 렌즈는 입체 영상을 좌우 눈으로 모두 볼 수 있도록 분리해주는 광학 소자다. 또 오디세이 3D는 시선 추적(Eye Tracking) 및 화면 맵핑(View Mapping) 기술을 탑재해 사용자에 최적화된 3D 경험을 제공한다. 시선 추적은 제품 전면에 내장된 스테레오 카메라를 통해 3차원 공간의 사용자 양쪽 눈 위치를 추적해 결과에 따라 일관된 입체감을 제공한다. 화면 맵핑은 가장 선명한 입체감이 보이도록 영상을 실시간으로 조정해주는 게 특징이다.

이 제품은 3D 모드와 2D 모드를 모두 제공하며 목적에 따라 화면 전환도 가능하다. 37형, 27형 크기에 4K 해상도 디스플레이도 적용했다. 1ms의 빠른 응답속도와 165Hz의 높은 주사율로 잔상이나 끊김 현상이 없이 원활한 게임 플레이가 가능하다. 높낮이 조절(HAS), 상하 각도 조절(Tilt) 등 인체공학적 디자인을 적용했고 프리싱크 프리미엄(FreeSync Premium), DisplayPort 1.4(1개), HDMI 2.1(2개)를 지원해 최신 게이밍 스펙을 대거 탑재하기도 했다.

게임스컴은 약 1400개 하드웨어, 소프트웨어, 게임 콘텐츠 제작사가 참여하는 세계 최대 규모 게임전시회다. 삼성전자는 약 242평의 역대 최대 규모 전시장을 마련하고 오디세이 3D, 32형 오디세이 OLED G8, 27형 오디세이 G6 등 최고 사양의 게이밍 모니터 신모델을 대거 선보인다.

또 다양한 게임 파트너사들과 함께 오디세이 체험존을 마련하고 오디세이 3D뿐만 아니라 240Hz 주사율 UHD 해상도의 오디세이 OLED G8, 360Hz 주사율 QHD 해상도의 오디세이 OLED G6, 57형 듀얼 UHD 해상도의 오디세이 네오 G9 등 게이밍 모니터들을 대거 체험해볼 수 있도록 할 예정이다.

방문객들은 오디세이 모니터 신제품으로 블리자드 엔터테인먼트(Blizzard Entertainment)의 '월드 오브 워크래프트: 내부 전쟁(World of Warcraft: The War Within)', 크래프톤의 'inZOI(인조이)', 호요버스(HoYoverse)의 젠신 임팩트(Genshin Impact) 등 신작 게임들을 직접 해 볼 수도 있다.

삼성전자는 2024년형 오디세이 OLED 신제품 3종을 북미, 유럽, 호주 등 전 세계 주요 시장에 출시하며 라인업을 확대하고 있다.

정훈 삼성전자 영상디스플레이사업부 부사장은 "글로벌 최대 게임쇼인 게임스컴에서 기존 디스플레이와 차별화된 무안경 3D 게이밍 모니터를 선보이게 됐다"며 "앞으로도 다양한 신기술 개발을 통해 프리미엄 게이밍 모니터 시장을 주도해 나가겠다"고 말했다.

시장조사기관 IDC에 따르면 주사율 144Hz 이상 글로벌 게이밍 모니터 시장에서 삼성전자는 2019년 이후 5년 연속 1위를 지키고 있다. 올 1분기도 금액 기준 20.6%의 점유율을 차지하며 선두 자리를 공고히 했다. 유럽 시장에서도 금액 기준 24.2%의 점유율을 기록하며 게이밍 모니터 시장을 선도하고 있다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



