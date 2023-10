금호타이어 ‘2023 세마쇼’ 참가

금호타이어가 이달 31일부터 다음 달 3일까지 4일간 미국 라스베이거스의 라스베이거스 컨벤션에서 열리는 ‘2023 세마쇼(SEMA Show 2023)에 참가한다.

세마쇼는 1963년부터 시작한 세계 최대 규모의 자동차 애프터마켓 박람회로서 타이어, 휠, 배터리를 비롯한 각종 자동차 튜닝부품 제조사들이 참가한다.

올해는 2천여개의 전시 기업 등이 참여할 예정이며, 20만명 이상의 관람객 등이 방문할 것으로 추산하고 있다.

금호타이어는 이번 전시에서 ‘All Terrains, All Lifestyles, All-Ways Go With You (모든 지형, 모든 라이프스타일, 모든 것을 함께 하세요)’ 라는 컨셉으로 LT(Light Truck, 경트럭) 제품을 집중적으로 홍보한다.

북미 시장에서 승용차용 제품으로 입지를 다진 금호타이어가 경트럭 타이어 시장 또한 주도하고 있는 주요 LT 타이어 제조사로서의 이미지를 전달하고자 한다.

이 컨셉에 따라 부스 디자인은 시카고(동부)와 로스엔젤레스(서부)를 잇는 미대륙 횡단 국도 ‘66번 국도’를 형상화하여 북미 LT 시장의 중요성을 강조하고 광활한 오프로드 지형과 끝없이 뻗은 하이웨이를 통해 온/오프로드 이미지를 구현한다.

금호타이어는 신제품 1종을 비롯한 총 5종의 차별화된 제품들을 통해 높은 기술력을 선보일 예정이다.

행사장에는 북미 환경 및 도로 컨디션에 적합한 온/오프로드용 로드벤처 AT52, 지프 유형의 LT 차량용 제품인 로드벤처 MT71, CUV/SUV 차량용 로드벤처 HT51 등이 전시된다.

전시 기간 현장 및 SNS 이벤트를 마련하여 지프차, 타이어 등을 경품으로 증정할 계획이며 기간 이후에도 다양한 영업 프로모션 및 마케팅 활동 등을 통해 LT 제품 판매 증대 및 브랜드 인지도를 제고할 예정이다.





