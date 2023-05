‘세계인의 날’ 기념, 제18회 부산세계시민축제 개최

20일 오전 11시∼오후 7시 영화의전당, 31개국 76개 단체 참가



2030세계박람회 유치 홍보, 영화 무료상영 등 다양한 행사 진행

부산시는 세계인의 날을 기념해 오는 20일 오전 11시부터 오후 7시까지 해운대 영화의전당에서 제18회 부산세계시민축제를 개최한다.

제18회 부산세계시민축제 포스터. AD 원본보기 아이콘

부산시와 법무부가 주최하고, 부산국제교류재단과 부산출입국·외국인청, 그리고 문화복지공감이 주관하는 이번 행사에 대사관·총영사관·문화원 등 주한 외국공관을 비롯한 부산지역 외국인공동체, 유관기관 등 31개국 76개 단체 1만여명 세계시민이 각국의 문화와 공연을 소개하고 함께 소통?화합하는 시간을 가질 예정이다.

행사는 부산시립무용단의 개막공연을 시작으로 ▲개회-환영사 ▲부산시 유공자 표창 수여식 ▲세계인의 날 기념과 국적 수여식 순으로 진행된다.

특히 코로나19 엔데믹 전환으로 해외 교류가 재개됨에 따라 일본과 카자흐스탄 공연단이 내한해 축제의 열기를 더할 예정이다.

‘부산-알마티 우호도시 체결 1주년’을 기념하고자 주 부산 카자흐스탄 총영사관에서 50여명의 카자흐스탄 공연단을 국내로 초청해 카자흐스탄 전통문화 예술을 선보이고, 카자흐스탄 특별존도 운영해 이색적인 문화를 부산시민에게 소개할 예정이다.

이외에도 미주·아시아·아프리카·유럽 등 국가별 부스에서는 전통공예품 전시, 음식·문화체험, 관광 홍보기념품 배부 등 세계문화를 직·간접적으로 체험할 수 있다.

주 무대에서는 일본, 카자흐스탄, 탄자니아, 벨라루스, 에콰도르, 한국 공연팀의 전통 공연은 물론, 외국인 주민이 직접 경연자로 참여하는 ‘공감문화예술제 얼씨고! (All See Go!: World Star ? K in Busan)’와 세계시민 누구나 현장 참여 가능한 세계 의상 경연도 개최한다.

또 영화의전당 6층 시네마테크에서는 한-아프리카재단, 부산국제어린이청소년영화제와 협력해 세계시민교육의 일환으로 ‘영화 속 세계시민 이야기’ 행사를 개최해, 세계 청소년들과 아프리카 영화인이 제작한 2편의 영화를 무료로 상영할 예정이다.

이번 축제에는 150여명의 다국적 자원봉사자들이 행사 운영 서포터즈로 참여하며, 세계시민 171명으로 구성된 박람회 친구들(엑스포 프렌즈)의 2030 부산세계박람회 유치 홍보활동과 부산시 뉴미디어 멤버스의 부산시정 홍보활동 등 부산시민과 외국인 주민들의 자발적 참여가 그 의미를 더한다.

박형준 시장은 “이번 제18회 부산세계시민축제는 ‘세계의 연결, 글로벌 도시를 향해(A Global City, Connecting the World)’라는 주제에 걸맞게, ‘세계인과 세계문화를 연결하고, 2030세계박람회를 유치하기 좋은 도시 부산(Busan is good for connecting the World and hosting the 2030 World Expo)을 보여줄 수 있는 뜻깊은 행사인 만큼 부산시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다”고 전했다.





영남취재본부 이동국 기자 marisdy@asiae.co.kr



AD



<ⓒ경제를 보는 눈, 세계를 보는 창 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>