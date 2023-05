CJ웰케어 한뿌리 블랙99, 'iF 디자인어워드' 본상

세계 3대 디자인 대회

흑삼 스포츠·게임과 결합, 젊은 감각으로 표현

건강기능식품 전문기업 CJ웰케어는 흑삼 브랜드 '한뿌리 블랙99'가 세계적 권위의 디자인 대회인 'iF 디자인어워드 2023'에서 본상을 수상했다고 9일 밝혔다.

올해 iF 디자인어워드에 출품한 '한뿌리 블랙99' 디자인[사진제공=CJ웰케어]

한뿌리 블랙99는 기존 명절 선물로 주로 소비되던 전통소재인 흑삼을 MZ세대(밀레니얼+Z세대)가 일상에서 간편하게 즐길 수 있는 제품으로 선보인 브랜드다.

독일 국제포럼디자인에서 주관하는 iF 디자인어워드는 독일 레드닷 디자인어워드, 미국 IDEA 디자인어워드와 함께 세계 3대 디자인 대회로 꼽힌다.

한뿌리 블랙99는 올해 iF 디자인어워드에서 흑삼을 스포츠·게임과 결합해 젊은 감각으로 표현한 브랜드 전략으로 좋은 평가를 받았다. 브랜드 디자인의 핵심 요소인 '99'에는 한뿌리 흑삼의 특장점인 '구증구포(아홉번 찌고 말림)'와 스포츠 유니폼의 등번호라는 중의적 의미를 담았다. 아울러 'We are all player(우리는 모두 선수)'라는 콘셉트를 통해 인생이라는 경기에서 각자 선수로 활약하는 개인을 흑삼을 통해 응원한다는 메시지도 전달했다.

CJ웰케어 관계자는 "기존의 홍삼 브랜드들과 다르게 보다 젊고 색다른 관점으로 디자인을 구성한 것이 좋은 결과로 이어졌다"며 "앞으로도 건강기능식품에 대한 고정관념을 깨는 차별화된 디자인을 지속 선보일 것"이라고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



