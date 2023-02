페어몬트 앰배서더 서울, 30% 할인 '프라이빗 세일'

예약 내달 14일까지, 7월31일까지 투숙

페어몬트 앰배서더 서울 호텔은 28일부터 2주간 기본 객실 요금의 30%를 할인해 주는 'ALL 멤버 프라이빗 세일'을 진행한다고 밝혔다.

ALL 멤버 프라이빗 세일은 봄 벚꽃 축제부터 다가오는 여름휴가까지 미리 준비하려는 고객을 위해 준비된 할인 프로모션이다. 아코르 ALL 멤버에게만 주어지는 혜택으로 ALL 일반 멤버는 객실 요금에서 30% 할인을 받을 수 있고, 유료 멤버인 아코르 플러스 멤버는 추가로 10% 할인을 더 받을 수 있다. 예약 기간은 28일부터 3월14일까지다. 투숙 기간은 3월1일부터 7월31일까지다. ALL 멤버십은 무료로 가입 가능한 아코르 로열티 멤버십이며, 멤버 혜택은 가입 즉시 누릴 수 있다.

선결제 필수로 예약 변경 및 취소는 불가하다. 예약은 공식 홈페이지 또는 유선을 통해서 할 수 있다.





김유리 기자 yr61@asiae.co.kr



