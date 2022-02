임실군 ‘성수산 관광개발 상하수도 확장사업’ 추진

[임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자] 전북 임실군이 고려·조선 건국 설화의 역사적 가치를 간직한 성수산 관광 개발사업을 한창 진행 중인 가운데 상하수도 확장사업을 본격 추진한다.

군은 성수산 관광개발 사업이 원활하게 추진됨에 따라 시설물 정상 운영 및 이용객에게 편의를 제공하기 위해 군비 40억원을 추가 투입해 ‘성수산 관광개발 상하수도 확장사업’을 추진 중이라고 28일 밝혔다.

생태자원이 우수한 성수산 지역의 공공수역 수질보전과 물순환의 회복, 안정적인 생활용수를 공급함으로 지속 발전 가능한 자연 친화적인 관광 기반 구축을 목표로 사업을 진행하고 있다.

이번 사업은 총 40억원이 투입되며 현지 조사와 실시설계를 거쳐 공사를 추진 중이다.

총 사업량은 신규 하수처리시설과 상수도 배수지 각 1개소를 포함한 하수관로 3.5㎞, 상수관로 5.3㎞를 시공할 계획이다.

이번 사업을 통해서 성수산 관광지 이용객뿐만 아니라 인근 마을에 거주 중인 성수면 성수리 주민 45가구에도 상수도 및 공공하수도 시설을 제공하게 된다.

군은 상하수도 확충을 위해 지난해 10억원의 예산을 편성하고 오는 12월에 사업에 착수했다.

올해 본예산에 15억을 편성하고 추경에 잔여 예산 15억 원을 편성해, 올해 안에 사업을 완료할 계획이다.

성수산 개발사업은 내년 자연휴양림 재개장 및 각종 체험시설의 개장을 목표로 착착 진행 중이다.

지난해에는 카라반 6면, 오토캠핑장 14면 등 가족 단위 캠핑을 즐길 수 있는 성수산 국민여가캠핑장(22억원)이 완료됐다.

또 성수산 왕의 숲 생태관광지 조성사업(72억원)을 통해 성수산 일대 총 22.3㎞의 탐방로를 정비했다.

성수산 입구에 신축 중인 방문자센터도 외부공사를 마치고 내부공사가 진행 중인 가운데 올해 완전한 모습을 갖추게 된다.

▲태조 희망의 숲 조성사업(83.5억원) ▲성수산 산림레포츠시설 조성(60억원) ▲성수산 자연휴양림 보완(50억원) 등을 통해 성수산 입구 주차장과 휴양관, 숲속 놀이터 조성 등 다양한 체험시설도 공사가 활발히 진행되고 있다.

군은 올해 내 전반적인 사업 추진을 마무리 짓고 자연 친화적인 산림 어드벤처 시설을 통한 산림치유를 겸한 즐길거리와 볼거리를 관광객들에게 제공할 수 있을 전망이다.

군 관계자는 “성수산 자연휴양림을 찾는 방문객들의 편의를 최우선해 많은 관광객들이 성수산을 찾아 지역경제에 보탬이 되도록 할 것이다”며 “이를 위해 성수산 지역의 수질오염 방지 및 이용 편의 시설을 확충해 군민이 기대하는 군 대표 관광지 조성에 최선을 다하겠다”고 말했다.

임실=아시아경제 호남취재본부 박노식 기자 sd2481@asiae.co.kr