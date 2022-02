한국공항공사, LACP 지속가능경영 부문 대상

[아시아경제 유현석 기자] 한국공항공사는 미국 커뮤니케이션연맹(LACP)이 주관하는 ‘2020·21 LACP 비전 어워즈’에서 지속가능경영 부문 1위를 차지해 ‘대상’을 수상했다고 28일 밝혔다.

‘LACP 비전 어워즈’는 세계 최고 권위의 마케팅 전문기관인 LACP의 주관으로 포춘 500대 기업들을 비롯한 전 세계 공공기관과 민간기업의 지속가능경영보고서, 연차보고서 등을 평가하는 대회다. 이번에는 1000여개 글로벌 기관이 응모했다.

공사의 지속가능경영보고서는 2050 탄소중립, 사회가치 실현, 지배구조 투명성 등 ESG(환경·사회·지배구조)경영 노력을 알기 쉽게 전달해 명확성, 창의성 등 7개 부문에서 만점을 기록했다. 100점 만점에 99점의 우수한 평가를 받아 지속가능경영 부문 대상의 영예를 안았다.

윤형중 한국공항공사 사장은 “한국공항공사의 ESG경영이 국제적으로 인정받은 뜻깊은 성과”라며, “공사는 앞으로 ESG경영에 안전(S)을 더한 ESSG경영으로 4차 산업혁명, 기후변화 시대에 부합하는 미래항공산업 변화와 혁신을 주도하겠다”고 말했다.

공사는 지난해 미래경영환경 변화에 따라 ESG경영을 도입해 다양한 분야에서 ESG경영성과를 달성한 바 있다.

