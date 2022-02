[여야 외교책사 인터뷰]김성한 "한번 대화로 인센티브 안돼…北과 상시채널 구축"

윤석열 국민의힘 후보 선대본 외교안보본부장

[아시아경제 이지은 기자] 윤석열 국민의힘 후보 캠프 외교안보본부장을 맡고 있는 김성한 전 외교부 차관은 "북한이 대화에 한 번 나오는 것이 대단한 시혜를 베푸는 양 거기에 대해 뭔가 선물이나 인센티브를 줘야 하는 것은 말이 안 된다"고 말했다. 상시 대화채널을 구축하는 게 대북문제 접근의 최우선이라고 강조했다.

김 본부장은 28일 아시아경제와의 통화에서 남북미 연락사무소 설치를 통한 상시 대화채널 구축, 비핵화 로드맵 등을 통해 "무엇을 우리가 해줄 수 있고, 해줄 수 없는지에 대해 북한이 예측 가능하게 만들겠다"고 밝혔다.

그는 "필요하면 대화를 하는 게 아니라 남북미 3자의 상시대화 체제를 마련하기 위해 판문점이나 워싱턴 DC에 남북미 연락사무소를 설치하자는 것"이라며 "대화의 필요성을 인정하고, 대화를 위해서 최대한 노력하고 그 대화를 상설화하자는 제안"이라고 설명했다.

그는 또 다른 대화 수단으로 ‘비핵화 로드맵’을 제시했다. 김 본부장은 "어떤 단계를 거쳐 비핵화에 도달할지, 매 단계마다 북한의 비핵화 조치가 어떤 것이 있을지, 거기에 대한 인센티브·보상책은 무엇일지에 대한 로드맵"이라며 "미국, 일본, 필요하다면 중국과도 협의해 북한 측에 보여주겠다"고 설명했다.

윤 후보의 ‘선제타격론’을 두고 여권에서 ‘지나치게 공격적’이라고 비판하는 데 대해서는 "선제타격론이란 ‘3축 체제’의 제일 앞에 있는 ‘킬체인’을 지칭한 것"이라며 "북한이 극초음속 미사일을 시험 발사하는 상황에서 3축 체제가 제대로 작동하려면 킬체인부터 제대로 작동이 돼야 된다는 뜻"이라고 맞받아쳤다. 3축 체제란 북핵·미사일을 무력화하기 위해 구축한 킬체인·한국형 미사일 방어체계(KAMD)·대량응징 보복(KMPR)을 뜻한다.

