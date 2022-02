중기부, '강한 소상공인' 발굴·육성한다…최대 1억 사업자금 지원

창작자, 스타트업 등과 제품 고도화

전문 액셀러레이팅 기관 대거 참여

[아시아경제 김보경 기자] 중소벤처기업부는 소상공인만의 차별화된 제품·서비스를 육성하는 '강한소상공인 성장지원 사업'을 추진한다고 28일 밝혔다.

올해 신설된 이번 사업은 창작자, 창업기업, 소상공인간의 융합과 협업을 통해 소량·다품종의 희소가치를 생산하는 역량있는 소상공인을 발굴·육성하는데 초점을 맞췄다.

선정 및 지원절차는 ▲약 8개월에 걸친 단계별 경쟁방식의 유망소상공인 선별 ▲가능성과 성과를 기반한 사업 고도화 자금 최대 1억원 지급으로 이뤄진다.

서류·면접평가로 선정된 소상공인을 대상으로 팀빌딩을 실시해 100개팀을 선발하고, 약 3개월간의 교육·멘토링 과정을 통해 30개팀을 선정해 최대 5000만원의 사업화 자금을 지원한다.

이후 전문심사단과 국민심사단이 참여하는 피칭평가를 거쳐 10개팀을 최종 선발해 이들에게는 스케일업 자금 최대 5000만원이 추가 지원된다.

신청 분야는 ▲창작자 협업형(제품·서비스 디자인, 패키징 고도화 등) ▲스타트업 협업형(제품·서비스 플랫폼화, 신제품 개발 기술 등) ▲소상공인간 협업형(다른 업종 소상공인과의 협업으로 매출증가 및 판로 확대 등)이며 해당 분야별 창작자, 창업기업도 함께 모집한다.

소상공인이 희망하는 분야를 선택하면 운영기관에서 분야별 전문멘토를 매칭시켜 팀 구성을 지원하며, 이미 팀 구성을 완료한 소상공인도 신청 가능하다.

운영기관에는 엔피프틴파트너스, 중소상공인희망재단, 경기창조경제혁신센터, 제주창조경제혁신센터 등 역량있는 전문 액셀러레이팅 기관이 대거 참여한다.

각 기관이 보유한 인적·물적 인프라를 활용해 참여 소상공인에게 보육공간 제공, 직간접 투자, O2O플랫폼 입점 등의 다양한 후속지원도 하게 된다.

세부 사항이 담긴 사업공고는 2022년 강한 소상공인 성장지원 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr