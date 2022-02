글래드 호텔, 노티프와 '꿀잠 시즌9 패키지' 시작

노티프 '무드나잇 타트체리&마인드풀니스 팔로산토 스틱' 준비

'글래드 꿀잠티'·'수면 안대' 구성 '꿀잠 키트' 제공



[아시아경제 김유리 기자] 글래드 호텔은 숙면과 함께 호캉스를 즐길 수 있는 글래드 대표 '꿀잠' 패키지의 9번째 시즌을 다음달 7일부터 5월31일까지 선보인다고 28일 밝혔다.

서울과 제주의 글래드 호텔에서 이용할 수 있는 '글래드 꿀잠 시즌9' 패키지는 객실 1박과 무카페인 블렌딩 티로 밤에도 숙면을 취할 수 있는 '글래드 꿀잠 티' 1박스(5개입), 숙면을 도와주는 '수면 안대', 웰니스 케어 브랜드 노티프(notif)의 '무드나잇 타트체리&마인드풀니스 팔로산토 스틱'으로 구성된 꿀잠 키트 1세트를 제공한다.

이번 봄 시즌 꿀잠 패키지에 새롭게 제공하는 '무드나잇 타트체리'와 '마인드풀니스 팔로산토 스틱'은 웰니스 케어 브랜드 노티프 제품이다. 무드나잇 타트체리는 첨가물 혼합이 없는 타트체리로 만들어졌으며 비타민 12종과 미네랄 8종이 함유됐다. 스트레스에 도움이 되는 3가지 허브 원료가 함유돼 심신의 안정감을 더해주는 것이 특징이다.마인드풀니스 팔로산토 스틱은 친환경 방식으로 채집해 균일하지 않은 원목으로 구성된 천연제품이다. 자연사한 나무나 자연적으로 바닥에 떨어진 나뭇가지들이 몇 년의 시간이 흐르고 난 뒤 채집돼 자연스레 숲의 향을 머금은 천연 스머지 인센스우드 스틱으로 은은한 소나무향이 특징이다.

서울 글래드 호텔은 오후 1시 레이트 체크아웃 서비스를 제공하며, 메종 글래드 제주는 삼다정의 2인 조식이 포함된다.

한편 '글래드 꿀잠' 패키지는 글래드 호텔을 경험한 고객들의 '숙면을 취할 수 있어서 만족했다'는 리뷰에서 착안해 2018년부터 선보이고 있는 글래드 호텔의 대표 패키지다. 글래드 호텔은 저알레르기성 베개, 메모리폼 베개 등 다양한 베개를 갖추고 있어 이용객의 취향에 따라 선택할 수 있다. 미국 PCF사 최고급 침구와 에이스 프리미엄 매트리스, 가볍고 부드러운 소재의 배스로브 등을 사용한다.

