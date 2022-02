제주항공, 봄맞이 항공권 할인 프로모션

[아시아경제 성기호 기자] 제주항공이 다음달 2일부터 8일까지 회원 대상으로 봄맞이 ‘JJ할인위크’ 프로모션을 진행한다고 28일 밝혔다.

이번에 진행되는 봄맞이 할인 프로모션은 다음달 2일부터 3월15일까지 탑승할 수 있는 국내선 모든 노선의 항공권을 유류할증료와 공항시설사용료 등을 모두 포함한 편도 총액운임을 기준으로 1만6300원부터 판매한다.

해당 기간 국내선 왕복 항공권 구매 고객을 대상으로 항공운임의 5% 할인 혜택을 받을 수 있는 프로모션 코드가 제공되며, 출발요일과 노선 등에 따라 최대 15%까지 할인율이 높아진다.

신규 가입한 회원에게는 리프레시 포인트 1000포인트를 제공하고, 항공권 최초 예약 시 사용할 수 있는 모바일 앱 전용 국내선 운임 7% 할인과 국제선 운임 5% 할인을 제공한다. 프로모션에 대한 자세한 내용은 제주항공 홈페이지에서 확인할 수 있다.

특가 항공권은 제주항공 홈페이지와 모바일 앱 또는 모바일 웹에서만 예매할 수 있으며, 예약상황에 따라 조기 마감될 수 있다. ‘플라이(FLY)’ 항공권은 무료 위탁수하물이 포함되지 않기 때문에 자신의 여행 형태 등을 충분히 고려한 후 예매해야 한다.

