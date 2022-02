[클릭 e종목]"CJ, 올리브영 상장예고…올해 주가 상승 가능성 ↑"

[아시아경제 권재희 기자] 하나금융투자는 28일 CJ CJ 001040 | 코스피 증권정보 현재가 82,000 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 81,400 2022.02.28 08:04 장시작전(20분지연) 관련기사 “창사 이후 처음” CJ, 계열사 3곳에 특별성과급 지급[e공시 눈에 띄네]코스피-14일CJ 종속회사, 미국 계열사 주식 9384억원에 취득 close 에 대해 투자의견 '매수', 목표주가 13만원을 유지했다.

CJ는 지난해 4분기 매출액 9조2800억원, 영업이익 3693억원으로 각각 전년동기대비 14%, 9.2% 증가했다. 다만 주요 자회사들이 인센티브 지급 등 일회성 비용 증가로 부진한 실적을 기록하면서 CJ의 영업이익도 시장전망치대비 약 30% 가량 하회했다.

최정욱 하나금융투자 연구원은 "비록 4분기 실적은 시장전망치를 밑돌았지만, 올해 CJ 주가 상승 가능성이 어느 때보다 높다"고 판단했다.

이같은 배경으로는 상장 자회사들의 시장 경쟁력이 우위를 점하고 있는데다 비상장회사로서 압도적인 H&B 점유율을 바탕으로 글로벌 플랫폼으로 도약하는 CJ올리브영의 기업공개(IPO)를 통한 지분가치 상승 가능성이 예상되기 때문이다.

이 밖에 상장 자회사 중 CJ대한통운은 택배 및 항만 물동량 증가 및 이커머스 고성장세를 기반으로 한 풀필먼트 역량을 구축하고 있다. CJ제일제당은 주력 제품에 대한 K-푸드 채널 확장 및 국내외 판매 경로를 확대 중이며, CJ ENM은 일본, 대만 등 해외 진출을 통한 사업 확장, CJ CGV는 리오프닝 기대에 따른 극장 운영 정상화와 기대작 개봉, CJ프레시웨이는 HMR 시장 수요 증가 수혜 등이 기대되고 있다.

최 연구원은 "올해 IPO를 준비 중인 CJ올리브영은 지난해 3월 글랜우드PE로부터 약 1조8000억원의 기업가치를 인정, 11월 상장 주관사 선정시에는 예상 기업가치를 4조원으로 평가받았다"며 " CJ올리브영 상장시에 기업가치를 온전히 평가받을 경우 CJ의 CJ올리브영 지분가치는 현 밸류에이션에 보수적으로 반영된 1조8000억원보다 더욱 커질 가능성이 높다"고 분석했다.

