[아시아경제 임춘한 기자] 전자랜드는 이달 예년과 달리 늦겨울 한파가 이어지면서 난방 가전 판매량이 급증했다고 28일 밝혔다.

전자랜드에 따르면 지난 1일부터 23일까지 온풍기는 전년동기대비 86%, 전열기기는 42% 판매량이 증가했다.

난방 가전은 보통 겨울이 끝나가는 2월에 판매량이 줄어드는데, 예상치 못한 한파가 이어지면서 수요가 늘어난 것으로 분석된다.

전자랜드 관계자는 “온풍기와 전열기기는 특정 공간에 대한 빠른 난방 효과가 있어 서브 난방 가전으로서 효율이 뛰어나다”며 “다가오는 3월에도 꽃샘추위가 올 가능성이 있으니, 재택근무 등으로 한 장소에 오래 있거나 캠핑 등을 즐긴다면 서브 난방 가전을 구매하는 것을 추천해 드린다”고 말했다.

