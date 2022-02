롯데마트, 삼치·참치데이 맞아 최대 30% 할인 행사

[아시아경제 임춘한 기자] 롯데마트는 다음달 3일부터 9일까지 전국 점포와 롯데온 내 롯데마트몰에서 '삼치·참치 기획전'을 진행한다고 28일 밝혔다. 삼치·참치데이는 해양부와 원양어업협회가 참치와 삼치의 소비 촉진을 위해 3월7일의 발음에 착안하여 지정한 날이며 올해로 17년째 이어지고 있다

이번 행사에서는 담백한 식감을 자랑하는 국산 삼치를 시세 대비 30% 이상 저렴한 가격에 선보인다. 맛과 식감 모두 최상인 고품질 삼치를 선보이기 위해 기름기가 올라 가장 맛 좋은 겨울철 삼치를 사전 비축했으며, 가정에서 마리 채로 굽기 가장 편리한 600g 내외 사이즈를 선별했다.

홈파티 이색 메뉴로 삼치를 즐기려는 소비자들을 위해 이미 손질돼 있어 간편하게 요리할 수 있는 삼치 스테이크를 선보인다. 북방 참다랑어, 눈다랑어의 인기 부위 뱃살로 구성한 참치 뱃살 모둠회를 시세보다 30% 이상 저렴하게 판매하며, 참다랑어 초밥도 할인가에 만나볼 수 있다.

롯데마트 관계자는 "삼겹살데이 다음으로 찾아온 삼치·참치 데이에 고객들이 최고급 생선을 저렴하게 즐길 수 있도록 이번 행사를 준비했다"며 "소중한 사람들과 함께 홈파티로 고단백 삼치와 참치를 드시고 봄철 환절기 건강관리에 큰 도움이 되길 바란다"고 말했다.

