광주시교육청 '학교자치 복합공간 조성사업 설명회' 개최

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주광역시교육청이 지난 25일 '2022년 학교자치 복합공간 조성사업 설명회'를 개최했다.

27일 시교육청에 따르면 이번 설명회는 학교자치 복합공간에 대한 이해를 돕고 우수사례를 공유하고자 마련됐다. 학교자치 복합공간은 교육현장의 수요를 담아 학교자치활동과 다양한 교육활동이 가능하도록 구성한 다목적공간이다.

이번 설명회에서는 빛고을학교자치 정책방향과 학교자치 복합공간 조성사업에 대해 소개했다. ▲교육공동체 의견 수렴과정 ▲복합공간조성?운영과정 ▲마을교육공동체 연계 공간활용 등 다양한 학교자치 복합공간 구축?운영 사례도 안내해 참석자들의 큰 호응을 얻었다.

한편 시교육청은 학교자치 복합공간 조성 지원단을 구성하고 찾아가는 맞춤형 컨설팅을 통해 학교 담당자의 업무 부담을 경감한다. 또 학교자치 활성화 사업의 현장 안착을 위해 복합공간 사업 조성단계부터 운영단계까지 전 단계에 걸쳐 아낌없는 지원을 할 예정이다.

시교육청 정책기획과 김정우 과장은 "교육 공동체의 활발한 자치활동과 교육활동을 위해 획일적 학교 공간의 변화에 대한 학교 현장의 요구가 증대되고 있다"며 "이번 학교자치 복합공간 조성사업을 시작으로 앞으로도 참여와 소통의 민주적 학교문화를 조성하기 위해 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr