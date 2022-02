광주대, 춘계대학축구연맹전 2년 연속 우승

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)가 지난해에 이어 2년 연속 춘계대학축구연맹전에서 우승을 차지했다.

27일 광주대학교에 따르면 이날 경남 통영 공설운동장에서 열린 '제58회 춘계대학축구연맹전' 통영기 결승에서 중원대를 승부차기 접전 끝에 승리를 거뒀다.

이번 대회 예선에서 조 1위로 16강에 진출한 광주대는 16강에서 호남대(2-1 승), 8강에서 카톨릭관동대(1-0 승)를 차례로 꺾고 4강에 올랐다.

동의대와의 4강 경기에서 승부차기로 이기며 결승에 오른 광주대는, 중원대와의 결승전에서도 4-3 승부차기로 승리했다.

이승원 감독은 "어린선수들이 끝까지 싸워줘서 우승할 수 있었다"면서 "김혁종 총장님을 비롯한 학교 관계자분들의 적극적인 지원 속에서 지난대회에 이어 올해에도 우승할 수 있었다"고 말했다.

이번 대회 최우수선수로 꼽힌 주장 박지우 선수는 "중간에 우리 선수들이 프로지명을 받아 빠지는 상황이 발생했지만, 끝까지 승리하자는 투지를 앞세워 우승할 수 있었다"고 말했다.

