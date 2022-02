인천일보 김영환 사장 재선임…"지역민과 소통하며 행복한 일터 만들겠다"

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천일보는 지난 25일 임시 주주총회와 이사회를 열고 제15대 사장으로 김영환(사진) 현 사장을 재선임했다고 27일 밝혔다.

김 사장은 1982년 경인일보 공채 2기 기자로 언론계에 몸담은 뒤 1988년 한겨레신문 창간 경력 기자로 입사해 2017년 퇴임했다.

이후 인하대 언론정보학교 초빙교수로 활동하며 인하대와 인천대에서 후학을 양성하다가 2019년 2월 인천일보 사장에 취임했다.

그는 디지털 퍼스트와 지역밀착 저널리즘을 표방하며, 디지털 미디어 기반 조성을 위해 통합CMS(콘텐츠 관리 시스템)를 구축하고 국내 언론사 최초로 시민편집위원, 필진, 디지털 시민기자를 공개모집했다.

또 인천일보 3년 연속 지역신문발전기금 우선지원대상사 선정, 한국언론진흥재단 '2021년 신문·잡지 이용 조사 수도권 지역신문 열독률 1위' 등 성과를 냈다.

코로나19 상황 속에서도 2020~2021년엔 매년 12% 안팎의 매출 성장을 내며 2년 연속 흑자경영을 일궈냈고 임직원 자녀 대학생 학자금 지급 확대, 안식월제 도입, 건강관리비 지원 등 임직원들 복지도 크게 늘렸다.

임기는 2025년 2월까지 3년이다.

김 사장은 "인천일보를 지역민과 소통하는 품격 있는 언론사로 만들고 직원들의 행복한 일터가 될 수 있도록 혼신의 힘을 기울이겠다"고 소감을 밝혔다.

