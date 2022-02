우상호 "尹, 安에게 단일화 결렬 책임 씌우기…윤핵관 장제원 기용은 국민 속인 것"

[아시아경제 나주석 기자] 우상호 더불어민주당 선거대책위원회 총괄본부장은 27일 윤석열 국민의힘 대선후보가 안철수 국민의당 대선후보와의 단일화 결렬과 경과를 알린 것에 대해 "단일화 포기 선언으로 보인다"고 평가했다.

우 총괄본부장은 이날 여의도 당사에서 기자회견을 열고 "윤 후보가 최종 결렬이 분명함에도 회견을 굳이 자청한 이유는 야권 단일화 결렬 책임을 안 후보에게 씌우려는 것으로 보인다"고 분석했다.

앞서 윤 후보는 이날 국민의힘 당사에서 기자회견을 통해 "안타깝게도 오늘 아침 9시 단일화 결렬 통보를 최종적으로 받았다"면서도 "국민들의 열망인 정권교체를 위한 야권 통합 희망의 끈을 놓지 않겠다"고 밝혔다.

이에 대해 우 본부장은 "윤 후보가 어떤 발언을 하든 국민들은 안 후보의 여론조사 단일화 제안 이후에 받아들이지 않은 것은 윤 휴보 책임이라고 판단할 것"이라고 전망했다.

이어 "윤 후보 회견에서 오히려 주목할 것은 이준석 국민의힘 대표와의 갈등 과정에서 윤핵관(윤석열 후보 핵심관계자)을 전면 후퇴시키겠다 선언했는데 정말 중요할 때는 장제원 국민의힘 의원을 쓴다는 것을 확인한 것"이라며 "이것은 국민을 속인 것"이라고 지적했다.

앞서 윤 후보는 국민의힘측 협상 대리인이 누구였냐는 질문에 장 의원이라고 답했다. 국민의당에서는 이태규 선대위 총괄선대본부장이 나선 것으로 윤 후보는 설명했다.

그는 "국민에게 이선으로 후퇴했다고 하고 윤핵관을 썼다는 것은 기만한 것"이라며 "이런 방식으로는 진정성을 확인하기 어렵고 윤 후보 정치의 진정성을 의심하게 된다는 거 한번 더 지적한다"고 밝혔다.

