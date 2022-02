"120조? 240조?"…'서방 국가 제재' 푸틴 재산에 쏠린 눈

[아시아경제 김흥순 기자] 미국을 비롯한 서방 국가들이 우크라이나 침공을 명령한 블라디미르 푸틴 러시아 대통령을 제재 대상에 올린 가운데 그의 숨겨진 재산이 1000억 달러(약 120조원)를 넘을 것으로 추정된다고 뉴욕타임스(NYT)가 26일(현지시간) 보도했다.

NYT는 보도에서 10억 달러(약 1조2000억원) 이상일 것으로 추정되는 '푸틴의 궁전'이라고 불리는 흑해 연안의 거대한 저택의 소유권이 다양한 방식으로 푸틴 대통령과 연결된 역사가 있다고 전했다. 또 1억 달러(약 1200억원)에 이르는 호화 요트 '그레이스풀'도 '푸틴의 요트'로 불린다.

국제탐사보도언론인협회(ICIJ)가 전 세계 유명 인사들의 탈세와 부패 실태 등을 폭로한 문건인 이른바 '판도라 페이퍼스'에 따르면 푸틴 대통령의 연인으로 보도된 한 여성은 모나코에 410만 달러(약 49억원)짜리 아파트를 소유하는 등 그동안 축적한 자산이 1억 달러(약 1200억원)에 이르는 것으로 추정된다. 또 프랑스 남부에는 푸틴 대통령의 전처와 연결된 고가 빌라도 있다.

영국 헤지펀드 투자자 빌 브라우더는 2017년 미 의회에 출석해 푸틴 대통령의 재산이 총 2000억 달러(약 240조원)에 달할 수 있다고 증언하기도 했다. '러시아의 정실 자본주의' 저자인 앤더스 애슬런드 조지타운대 부교수는 푸틴 대통령의 재산이 약 1250억 달러(약 150조원)이며, 이 중 많은 부분이 푸틴 대통령의 친구나 친척 등의 이름으로 해외 피난처에 숨겨져 있을 것이라고 분석했다.

푸틴의 측근에서 내부고발자가 된 사업가 세르게이 콜레스니코프는 2010년 드미트리 메드베데프 당시 러시아 대통령에게 보낸 공개서한에서 푸틴 대통령이 흑해 연안에 푸틴의 궁전으로 불릴 거대한 사유지를 짓고 있다며 그가 부패와 뇌물, 절도로 모은 돈이 10억 달러(1조2000억원)가 넘는다고 주장했다.

다만 미국 의회에 러시아 제재 관련 자문을 해 온 폴 마사로 유럽안보협력회의(CSCE) 선임 고문은 어떤 자산이 이번 제재의 영향을 받을지는 명확하지 않다고 NYT에 말했다. 그러면서도 미국이 푸틴 대통령의 부를 제한적으로 파악해 할 수 있는 것만이라도 제재를 한다면 받는 이들에게 영향을 주기 때문에 이것만으로도 가치가 있다고 지적했다.

한 유럽 외교관도 이번 제재를 '정치적으로 중요한 신호'라며 상징적 가치를 강조했다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr