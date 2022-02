올 1월 유통업체 매출 전년比 13.9% 증가…설 명절 기저효과

[아시아경제 세종=이동우 기자] 올해 1월 대형마트, 백화점, 편의점 등 주요 유통업체의 매출이 전년동월 대비 13.9% 상승했다. 같은 기간 오프라인은 18.4%, 온라인은 9.1% 각각 성장했다.

산업통상자원부가 27일 발표한 '2022년 1월 주요유통업체 매출동향'에 따르면 이 같은 매출 상승세는 지난해 기저효과 및 설 명절로 인한 판매 증가, 할인행사 매출 호조 등의 영향으로 봤다. 이 기간 비대면 소비의 일상화로 온라인 매출은 지속 성장했지만 전년도 대비 성장세는 둔화했다.

상품군별 매출액 증가율은 해외유명브랜드(46.5%), 패션·잡화(22.1%), 식품(17.2%) 등이 가장 컸다. 오프라인에서는 설 명절 선물수요 증가 등으로 아동·스포츠(40.9%), 패션·잡화(26.9%) 등의 판매가 증가한 반면 가전·문화(-2.7%) 부문 매출은 감소했다. 온라인에서는 공연·음식배달·e쿠폰 관련 상품 등의 판매호조로 서비스·기타(23.3%) 매출이 지속 증가한 반면 가전·문화(-4.7%)를 비롯한 아동·스포츠(-0.6%) 품목은 감소했다.

업태별 매출 비중은 대형마트·백화점·편의점·SSM의 오프라인 매출 비중(51.5→53.5%)은 증가했고, 온라인 매출 비중(48.5→46.5%)은 감소했다. 오프라인 업태에서는 백화점(3.1%p)을 제외한 대형마트(-0.1%p), 편의점(-0.6%p), SSM(-0.5%p)의 매출비중이 모두 감소했다.

SSM(-1.2%)의 매출은 전년동기 대비 6개월째 감소했다. 다만 대형마트(13.8%)·백화점(37.2%)·편의점(9.3%) 등의 매출 호조로 전체 매출은 18.4% 증가했다. 대형마트의 경우 설 명절 관련 식자재 및 선물세트 판매 등으로 매출비중이 높은 식품(16.9%)의 매출이 증가했고, 가정·생활(13.5%), 의류(13.1%), 잡화(10.6%) 등 매출 호조로 총 13.8% 올랐다. 백화점은 설 명절 관련 선물세트 판매로 식품(60.0%)의 호조로 총 37.2%, 편의점은 지난해 같은 기간 대비 점포 수가 약 2300개 증가하면서 매출이 9.3% 증가했다.

온라인의 경우 유통업체 매출은 전년동월 대비 9.1% 증가해 지속 성장했지만 택배파업 영향, 가전·전자(-4.2%)부문 매출 하락 등으로 성장세가 둔화했다. 공연·음식배달·e쿠폰 관련 상품 등의 지속적인 판매 호조로 서비스·기타(23.3%)의 매출과, 비대면 구매 확산에 따른 신선식품, 식음료 등의 판매 증가로 식품(18.0%) 매출이 증가했다. 반면 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형가전과 노트북·컴퓨터 판매 부진으로 매출비중이 큰 가전·전자(-4.2%) 매출이 감소했다.

