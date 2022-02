OTT 시즌, 원지안X윤찬영 '소년비행' 선보인다

오리지널 '소년비행' 25일 오후 6시 공개

[아시아경제 차민영 기자] #. 부모에게 마약 운반 수단으로 이용 당하던 18세 소녀 다정. 그는 쫓기듯 내려간 시골에서 윤탁과 그의 친구들을 만나 대마밭을 발견하게 되고 여러 사건들에 휘말리게 된다.

온라인동영상서비스(OTT) 시즌(seezn)이 3월 자체 오리지널 작품 '소년비행' 등 다수 콘텐츠를 선보인다고 27일 밝혔다.

상반기 기대작인 소년비행은 주인공 다정의 이야기를 담은 10대 느와르 장르 작품이다. 배우 원지안(경다정 역), 윤찬영(공윤탁 역), 윤현수(공윤재 역), 한세진(김국희 역), 양서현(홍애란 역)이 위태로운 청춘을 연기한다. 3월 25일 오후 6시 시즌에서 단독 공개된다.

시즌은 3월 2일 프랑스의 프로·아마추어 등 모든 클럽이 참가하는 FA컵 축구대회인 ‘쿠프 드 프랑스’ 준결승전도 온라인 독점 제공한다. 오는 2일 오전 5시(한국시간)에는 OGC니스와 FC베르사유의 경기를, 3일 오전 5시 15분에는 FC낭트와 FC모나코의 경기를 생중계한다. 프로야구 연습경기, 시범경기는 물론 배구 준플레이 오프와 플레이오프, 챔피언 결정전까지 제공한다.

로코물부터 스릴러까지 다양한 장르 드라마도 준비했다. 3월 3일에는 동명 소설을 원작으로 한 드라마 ‘그래서 나는 안티팬과 결혼했다(이하 안티팬)’가 시즌에 독점 편성된다. 지난 10일 종영한 ‘공작도시’ 전편도 시즌에서 확인할 수 있다. 공작도시는 대한민국 정재계를 쥐고 흔드는 성진그룹의 미술관을 배경으로 치열한 욕망을 담은 미스터리 심리 스릴러다.

이외에도 시즌 오리지널 ‘고생 끝에 밥이 온다 시즌2’가 인기에 힘입어 새 회차를 추가 편성했다. 예능 ‘강철부대2’ 본편도 매주 화요일 본방송 직후 시즌에서 만날 수 있다. 강철부대2 비하인드는 매주 수요일마다 시즌에서 독점 공개된다.

한편, 시즌 애플리케이션(앱)은 구글 플레이스토어나 애플 앱스토어에서 무료로 다운받을 수 있으며 공식 홈페이지에서 PC 버전으로도 감상할 수 있다.

