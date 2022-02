올해 두달새 증시 시가총액 162조원 사라져…긴축 우려·우크라 사태 영향

[아시아경제 이정윤 기자] 글로벌 인플레이션과 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축 우려, 우크라이나 사태가 겹치면서 국내 증시가 약세를 보이고 있다. 올해 들어서 두달 동안 코스피와 코스닥지수가 10% 넘게 하락하면서 두 시장 시가총액이 162조원 넘게 사라졌다.

27일 한국거래소에 따르면 코스피는 지난 25일 2676.76으로 장을 마쳤다. 이는 지난해 말의 2977.65보다 10.1%(300.89포인트) 떨어진 수치다. 시가총액 규모는 현재 2103조9633억원으로 두 달간 4.5%(99조432억원) 감소했다.

코스닥지수 하락률은 더 큰데 지난해 말 1033.98로 마감한 코스닥지수는 15.6%(161.00포인트) 하락해 872.98까지 떨어졌다. 지난해 말 440조원을 웃돌던 시총 규모는 현재 383조2338억원으로 14%(63조632억원) 줄어들었다. 두 달간 코스피와 코스닥시장 시총 감소 규모는 162조4664억원에 달한다.

투자심리 위축에 대형주들이 줄줄이 추락했다. 코스피 시총 순위 1위 삼성전자 주가는 25일 종가 기준 7만1900으로 지난해 말보다 8.2% 하락했다. 시총 2위 SK하이닉스 주가는 6.1%, 현대차와 기아 주가는 각각 16.7%, 10.2% 떨어졌다.

네이버 주가는 두 달 새 16.9% 떨어졌고, 카카오도 16.1% 하락했다. 아울러 삼성바이오로직스(-14.8%), 삼성SDI(-17.7%), LG화학(-9.9%) 등 코스피 시총 상위 10위권 종목들도 줄줄이 떨어졌다.

코스닥시장에선 대장주 셀트리온헬스케어 주가가 두 달간 22.2% 하락했으며 2위 에코프로비엠은 28.1% 떨어졌다. 3위인 펄어비스 주가는 같은 기간 31.5%나 하락했으며 4위 엘앤에프는 14.1%, 5위인 카카오게임즈는 20.3% 각각 떨어졌다.

투자심리도 위축된 것으로 보인다. 하루 평균 거래대금은 코스피가 지난해 15조원대에서 올해 11조원대로 28.2% 감소했고 코스닥시장은 11조원대에서 8조원대로 27.3% 줄어들었다.

