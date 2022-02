NH농협은행, 대학생봉사단 ‘N돌핀 10기’ 온택트 발대식 개최

8개월간 소외지역 금융봉사교육·유스고객 소통 진행

청소년금융교육센터 홍보관 새 단장 개소식도 함께 열려

[아시아경제 심나영 기자] NH농협은행은 지난 25일 서울시 중구 소재 농협은행 본사에서 대학생봉사단 ‘N돌핀’ 10기의 온택트 발대식과 청소년금융교육센터 홍보관 새 단장 개소식을 열었다고 27일 밝혔다.

‘N돌핀’은 전국 21개 팀 총 126명으로 3월부터 10월까지 8개월간 활동하며, 소외지역 금융봉사교육 등 사회공헌활동과 Youth고객과의 소통 역할을 담당할 예정이다. 활동 우수자에게는 은행장 표창, 입사지원 시 서류전형 1회 면제, 장학금 수여 등 다양한 혜택이 제공된다.

이날 개소식에서는 인터렉티브 터치월 및 가상현실(VR)과 확장현실(XR)기술이 적용된 복합 문화체험공간으로서의 홍보관을 새롭게 선보였다. 농협은행은 금융기관 최고 수준의 금융교육센터를 전국적으로 16개 운영하고 있다.

심나영 기자 sny@asiae.co.kr