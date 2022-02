세븐일레븐, 메타버스 편의점 방문객수 1000만명 돌파

[아시아경제 임춘한 기자] 세븐일레븐은 지난 3일부터 26일까지 메타버스 편의점 ‘카이아섬점’의 방문객수가 1000만명을 돌파했다고 27일 밝혔다.

카이아섬점은 게임 개발사 해긴의 모바일 캐주얼 소셜네트워크 게임 플레이투게더 내에 오픈한 세븐일레븐 최초의 메타버스 점포다. 오프라인 점포와 동일한 콘셉트의 인테리어와 아르바이트생을 구현해 실제로 편의점에 방문한 듯한 느낌을 주며 대표상품 13가지 상품을 구매해 먹고 마시는 등의 활동을 할 수 있다. 특히 참치마요네즈삼각김밥, 11찬도시락, 수미네묵은지김치찌개라면, 요구르트젤리 등은 각각 200만개 이상이 판매됐다.

카이아섬점 방문객 중 약 500만명은 아르바이트생 김쏘옥과 대화를 통해 브니코스튬 3종을 수령해갔다. 브니코스튬 3종은 오는 7월까지 첫 방문 유저에게 무료로 증정된다. 향후 세븐일레븐은 브니 캐릭터를 중심으로 한 배달미션, 카드게임 등 다양한 이벤트를 마련해 카이아섬점을 찾는 유저들의 만족도를 높여 나갈 계획이다.

세븐일레븐 관계자는 “오픈 직후부터 많은 분들이 세븐일레븐 카이아섬점을 방문해 다양한 활동을 하며 오랜 시간 머물렀던 것으로 파악된다”며 “메타버스 플랫폼은 업계 전반에서 꼭 필요한 고객 유치 및 홍보 수단이 될 것으로 예상되며, 효과적으로 브랜드 친숙도를 높일 수 있는 만큼 앞으로도 다양한 서비스 모델 개발에 힘쓸 것”이라고 말했다.

