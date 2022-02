"우크라 다음은 대만?" 불안 증폭에…대만 정부 "우리는 확연히 달라"

[아시아경제 황수미 기자] 러시아의 우크라이나 침공 이후 중국과 대만 정세에 대한 우려도 커지는 가운데 대만이 "우리는 우크라이나와 확연히 다르다"고 선을 그었다.

25일 대만의 중국 담당 부처인 대륙위원회 추타이싼 주임위원은 대만 언론과의 인터뷰에서 "대만 국민들 사이에서 '오늘은 우크라이나, 내일은 대만'이라는 우려가 나오고 있으나 이에 동의하지 않는다"며 이같이 말했다.

추 주임위원은 대만이 지정학적 전략상의 지위, 지리적 정세, 경제적 중요성, 미국과의 관계 등 4가지 조건에서 우크라이나와 비교할 수 없는 다른 점이 있다고 설명했다.

우선 우크라이나와 대만의 지리적 차이를 근거로 들었다. 추 주임위원은 "우크라이나는 전차가 직접 국경을 넘어 육지전을 치를 수 있지만, 바다로 둘러싸인 대만은 그렇게 타격할 수 없다"고 했다.

이어 "대만은 인도태평양 민주 동맹의 일원이자 제1열도선(일본 오키나와-대만-필리핀-믈라카 해협을 잇는 방어선)의 중심점"이라며 "대만이 무너지면 대만해협은 물론 남중국해 정세가 요동칠 것"이라고 했다.

이는 만약 중국이 대만을 침공하더라도 미국 등 서방이 방관하지 않을 것이라는 점을 강조한 것으로 보인다.

추 주임위원은 우크라이나가 북대서양조약기구(NATO) 회원국이 아니라서 서방의 직접적 군사 개입을 받지 못한 것과 달리 대만은 대만 관계법에 따라 미국의 방위력 지원을 받을 수 있다는 점도 거론했다.

또 "대만은 반도체 공급의 국제적 거점으로서 농산품과 천연자원에 의존하는 우크라이나와 경제적 위상이 다르다"며 "대만이 웨이퍼를 공급하지 못하면 세계 경제가 큰 충격을 받게 될 것"이라고 덧붙였다.

아울러 추 주임위원은 "러시아와 우크라이나 충돌 이후 중국의 움직임을 주시하며 대응 태세를 강화했다"며 "현재 정세는 정상적"이라고 밝혔다.

한편 이날 미국과 NATO 등 서방 측은 우크라이나에 전투 병력을 파견하지 않겠다는 점을 공식화했다.

이들은 러시아에 경제·금융 제재를 실시하고, 우크라이나에 무기와 군용 장비 등을 지원하고 있다. 다만 병력은 인근의 동유럽 지역을 한계선으로 배치할 뿐 우크라이나에 직접적으로 파병하지 않고 있다.

우크라이나가 NATO 회원국이 아니기 때문에 개입의 근거가 없기 때문이다.

또한 러시아가 핵보유국이기 때문이라는 분석도 있다. 섣불리 군사적 개입을 했다가 핵전쟁으로 이어질 가능성이 있다는 것이다.

미국 과학자연맹(FAS)에 따르면 러시아는 현재 4500개의 핵무기를 보유중인 것으로 파악된다. 미국이 보유중인 핵무기는 3800개, 해체 대기중인 핵무기는 1750개로 각각 추산하고 있다.

