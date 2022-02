尹 "李배우자, 법카 횡령 아닌가"…安 "제게 여쭐 일 아냐"

25일 중앙선관위 주관 2차 대선후보 TV토론회서 언급

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 안철수 국민의당 대선후보에게 '법인카드 유용'에 대해 질문했다. 이재명 더불어민주당 대선후보의 배우자 김혜경씨 관련 논란을 꺼낸 것이다.

윤 후보는 25일 저녁 중앙선거관리위원회가 주관하는 2차 대선후보 TV토론회에서 안 후보에게 "경기도 법인 카드로 이 후보 배우자가 소고기, 초밥, 백숙 이런 걸 해서 누가 봐도 세금 횡령이고, 이걸 또 사과하는 것도 아니고 부하 직원이 잘못 쓴 거라고 이 후보가 주장한다"며 "이 후보가 만약 대통령이 되면 감찰이라든가, 감사, 공직기강 잡는 일 가능하겠나"라고 질문했다.

안 후보는 이를 놓고 "저에게 여쭤볼 일이 아닌 거 같다"고 답변했다.

이어 안 후보는 "공직자는 본인이 하는 일들에 대해 모든 것을 투명하게 국민들에게 공개하고, 거기에 대해 판단하고, 잘못하면 사과하고, 법적 책임이 있으면 책임을 질 의무가 있다는 기본적인 것을 말하겠다"고 강조했다.

