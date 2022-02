"위성정당 입법으로 막아야"

[아시아경제 나주석 기자, 이명환 기자] 이재명 더불어민주당 대선후보는 25일 정치개혁과 관련된 의제를 당론으로 입법 제안할 것이라고 약속했다.

이 후보는 중앙선거관리위원회 주관 제2차 대선후보 토론회에서 "민주당에서 의원총회를 통해 당론으로 입법 제안을 할 것"이라며 "권력 분산형으로 기대해도 된다"고 말했다.

그는 정치개혁 방향과 관련해 "국회의 권능을 강화할 필요가 있다"며 "감사원을 국회로 옮기는 것 등 개헌을 해서라도 필요하다"고 말했다.

심상정 정의당 대선후보는 "이 후보에게 위성정당 등을 만들지 않겠다는 결의를 할 생각이 있냐"고 물었다. 이 후보는 "위성정당 문제는 거대 여당을 만들 수 있어 대응 차원서 안 할 수 없다"며 "입법으로 막아야 한다"고 말했다

