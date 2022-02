한국은행, BIS 아시아 그린본드 펀드에 투자 결정

국제결제은행(BIS)이 중앙은행의 친환경 금융투자를 돕기 위한 목적으로 출시한 그린본드 펀드에 한국은행이 외화자산을 투자하기로 했다.

한국은행은 지난 24일 출범한 'BIS 아시아 그린본드 펀드(BIS Asian Green Bond Fund)'에 참여했다고 25일 밝혔다.

이 펀드는 BIS가 한은을 포함한 13개 아시아 회원국 중앙은행들의 협의체인 아시아지역협의회, 아시아개발은행 등과 협의해 출범했으며, BIS내 자산운용부가 운용한다.

펀드 투자대상 채권은 아시아 지역에서 발행된 미 달러화 표시 그린본드로 국채, 정부기관채, 국제기구채, 회사채 등을 포함한다.

BIS는 그린본드에 대한 중앙은행의 외화자산 투자 활성화에 기여할 목적으로 2019년 9월 미달러화 그린본드 펀드를, 지난해 1월 유로화 그린본드 펀드를 출범한 바 있다.

한은은 ESG(환경·사회·지배구조) 관련 투자를 점진적으로 확대하는 과정에서 BIS 아시아 그린본드 펀드 참여를 결정했다고 설명했다.

그린본드 투자 확대를 통해 외화자산 운용의 공적 책임성 요구에 부응하는 것과 동시에, 녹색금융 시장 활성화 등의 효과를 기대하고 있다.

지난해 말 기준 한국은행의 ESG 관련 자산규모는 총 90억2000만달러 수준이다. 직접투자자산 중 그린본드 등 ESG 관련 채권은 58억2000만달러, 위탁자산 중 ESG 요소를 적용한 주식·채권 펀드 규모는 32억달러다.

문제원 기자 nest2639@asiae.co.kr