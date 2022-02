정은보 금감원장 "우크라이나 문제, 비상대응계획 맞춰 안정책 추진"

[아시아경제 송승섭 기자] 러시아의 우크라이나 침공으로 전 세계 경제·금융 시장이 출렁이자 국내 금융당국이 대내외 리스크 점검과 대응방안 모색에 나섰다.

25일 금융감독원에 따르면 정은보 금융감독원장은 이날 오전 ‘비상 금융시장 상황 점검회의’를 개최했다. 정은보 원장은 “이미 마련된 비상대응계획에 따라 금융시장 안정대책을 차질없이 추진해야 한다”며 “위기상황에서 파악된 업권별 취약분야에 대해 먼저 안정화 조치를 시행해야 한다”고 강조했다. 그러면서 “단기금융시장과 외화자금시장에 대한 집중점검이 필요하다”고 말했다.

또 “우크라이나 관련국과 무역관계가 크거나 석유, 천연가스, 곡물 등 수입 관련 기업의 자금흐름을 점검지원하라”면서 “현지 주재원, 유학생 등에 대한 자금송금 중단·지연 등 현실적 어려움이 발생하지 않도록 ‘비상금융애로상담센터’를 즉시 가동하고 금융지원방안을 검토하라”고 지시했다.

한편 정 원장은 "사태진전을 예의주시하면서 관계부처와 적극적 협력을 통해 종합적 시장 안정대책을 실행해야 한다"고 당부했다.

