이준석 "安이 먼저 우리 후보 비방…'ㄹㅇㅋㅋ' 대표로서 당연한 반응"

"내 페이스북 대원칙, 작용에 대한 반작용"

"우리 후보 비방하면 받아칠 수밖에"

[아시아경제 강주희 기자] 이준석 국민의힘 대표가 단일화 협상을 놓고 갈등을 빚고 있는 안철수 국민의당 대선후보를 향해 조롱성 메시지를 남겨 논란이 된 것에 대해 "(안 후보가)우리 후보에 대해서 적폐 교대까지 얘기했다"면서 "우리 후보를 비방하면 저희 입장에서는 받아칠 수밖에 없는 것"이라고 말했다. 안 후보의 공격에 이 대표가 반격한 것이라는 해명이다.

이 대표는 25일 KBS라디오 '최영영의 최강시사'에 출연해 "제가 단일화 결렬했다고 'ㄹㅇㅋㅋ'라고 썼겠나. 결렬 선언했을 때가 아니라 우리 후보를 비난했을 때 썼다"며 이같이 말했다.

앞서 이 대표는 안 후보가 윤 후보에 대해 "경선을 하자고 제안했는데, 겁이 나서 도망쳤다"고 언급하자, 페이스북에 관련 기사를 공유한 뒤 "ㄹㅇㅋㅋ 네 글자만 치세요"라는 글을 남겼다. 'ㄹㅇㅋㅋ'는 '리얼(Real·진짜)'의 초성 'ㄹㅇ'과 웃음소리를 묘사한 'ㅋㅋ'를 합친 말로, 온라인상에서 상대를 조롱할 때 쓰는 말이다. 이를 두고 국민의힘 내부에서도 발언이 지나쳤다는 우려가 나왔다.

이에 대해 이 대표는 "안 후보가 부산 가서 많은 말을 쏟아내셨다. 적폐 교대까지 얘기했다. 이건 싸우자는 것"이라며 자신의 발언이 당 대표로서 당연한 반응이었다고 주장했다. 그는 "단일화를 하고 안 하고는 본인 자유인데, 우리 후보를 비판하는 것에 대해서는 당 대표로서 묵과하면 안 되는 일"이라면서 "제 페이스북의 대원칙은 항상 상대의 기사를 링크하고 거기에 대한 제 반응을 적는다. 상대의 기본적인 작용이 있어야 제 반작용이 있는 것"이라고 설명했다.

이 대표는 이어 단일화 결렬의 책임은 안 후보에게 있다고도 했다. 그는 안 후보가 제안한 여론조사 경선 단일화 방식에 대해 "권영세 선대본부장과 당 대표인 제가 경쟁 방식의 단일화는 없다(고 말했다)"며 "후보 간 경쟁력이 크게 차이 나는 상황에서 그런 걸 하면 정책과 비전이 가려지고 득 볼 사람은 이재명 (더불어민주당) 후보밖에 없다는 것이 저희 입장이었다"고 밝혔다.

그러면서 "만약 안 후보가 출마 포기한다면 적절한 예우를 한다는 것이 저희의 공식 입장이었고, 이것을 얘기했는데 (국민의당 측에서) 아무 답이 없었다고 하니까 황당한 것"이라며 "답을 한 것도 저희고 전화한 것도 맞다. 단일화하자고 하고, 단일화 결렬하자고 한 사람은 같은 사람"이라며 안 후보에게 책임이 있다고 주장했다.

강주희 기자 kjh818@asiae.co.kr