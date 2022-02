오늘밤 정치분야 TV토론 선거제도·개헌 등 격론 예고

러, 우크라이나 침공으로 사드 추가배치도 공방일 듯

[아시아경제 이기민 기자] 25일 오후 8시 중앙선거관리위원회 2차 TV토론을 앞두고 여야 대선 후보 모두 유세를 멈추고 토론 준비에 돌입했다. 이날 토론 주제가 정치 분야인 만큼 선거제도 개편 및 개헌, 대북 선제타격론 등을 놓고 난타전이 예상된다.

특히 더불어민주당이 전날 대통령 4년 중임제를 위한 개헌을 1년 내 착수하고, 실질적인 다당제를 실현할 수 있도록 선거구제를 개혁하겠다는 내용을 담은 ‘국민통합 정치개혁안’을 발표한 데 이어 러시아가 우크라이나를 침공하면서 정치 개혁과 안보 문제가 대두된 상황이다.

더불어민주당에 따르면 권력구조 개편과 관련해 이재명 민주당 후보는 이 자리에서 실질적 다당제 연합정치 보장이라는 카드를 안철수 국민의당, 심상정 정의당 후보 등 제3지대 후보들에게 제안할 것으로 전해졌다. 안 후보와 심 후보는 이 후보의 제안에 대한 진의를 따진다는 전략이다. 심 후보와 안 후보 측은 이에 대해 선거제도 개편 룰과 관련된 문제인 만큼 제1야당인 국민의힘 입장도 중요하다며 반박할 것으로 전해졌다. 윤 후보 측도 "대한민국 정치발전을 위해서라면 충분히 논의해야 하지만 대선 직전에 나온 발표이니 만큼 이를 검증하는 토론이 될 것"이라고 전했다.

외교안보 분야에서는 윤 후보의 고고도미사일방어체계(THAAD·사드) 추가 배치, 선제타격론에 대해서도 재차 격론이 오갈 전망이다. 이 후보 측 관계자는 "평화·안보·경제 조화가 중요하다는 점을 강조하고, 선제타격 등이 주변국과의 안보와 경제에 미치는 영향을 설명할 것"이라고 언급했다. 반면 윤 후보 측은 "우크라이나 침공의 핵심은 군사력이 약하면 화해와 평화를 강조한 협약이라도 깨질 수 있다는 것"이라면서 "국민 생명을 위해서라면 한반도 사드 배치뿐만 아니라 중고도 저고도 미사일 방어도 마련해야 한다는 입장을 다시 강조할 예정"이라고 말했다.

