SK스퀘어, 두달간 4200억 영업익 "올해 투자 늘리고 자회사 IPO"

자회사 SK하이닉스 배당 확대

첫 주총 3월 28일 개최

[아시아경제 차민영 기자] 작년 11월 SK텔레콤에서 분사돼 출범한 SK스퀘어가 2개월 간 연결 기준 약 4200억원의 영업이익을 올렸다.

는 25일 작년 11~12월 두 달 간 연결 기준 4198억원의 영업이익을 올렸다고 밝혔다. 같은 기간 매출액은 1조1464억원으로 당기순이익은 3632억원으로 집계됐다.

투자 전문회사인 SK스퀘어의 실적에는 자회사 매출과 SK하이닉스 등의 지분법 평가 손익이 반영됐다. 주요 자회사는 SK쉴더스, 11번가, SK플래닛, 티맵모빌리티, 원스토어 등이다.

는 올해부터 SK하이닉스의 주주환원정책 강화로 인해 배당 수익이 증가해 안정적인 현금 창출력을 확보할 것으로 예상하고 있다. 최근 SK하이닉스는 주당 고정배당금을 1000원에서 1200원으로 올리고, 잉여현금흐름의 5%를 추가로 배당하는 기조를 유지하는 한편 분기배당을 실시하겠다고 발표한 바 있다. 향후 3년간 창출되는 잉여현금흐름의 약 50%를 주주환원 재원으로 활용한다는 계획도 밝혔다.

는 출범 이후 ▲가상자산거래소 코빗(873억원) ▲3D 디지털휴먼 제작사 온마인드(80억원) ▲국내 최대 농업혁신 애그테크 기업 그린랩스(350억원) 등에 총 1303억원을 투자했다.

의 2021년 말 순자산가치(NAV)는 약 26조원이다. SK스퀘어는 올해 신규 투자를 준비하고 있다. 외부 투자 파트너십을 강화하고 보유 자산 수익을 실현해 투자 재원도 마련한다. 자회사 IPO(기업공개), 국내외 사업 제휴 확대 등도 준비 중이다.

윤풍영 SK스퀘어 최고투자책임자(CIO)는 "SK스퀘어는 태생부터 반도체'보안·e커머스·모빌리티 등 다양한 포트폴리오를 보유한 유일무이한 투자회사"라며 "액티브 포트폴리오 매니지먼트를 통해 스퀘어의 투자 수익성과 기업가치를 키우는데 주력할 것"이라고 밝혔다.

한편, SK스퀘어는 다음달 28일 오전 서울 을지로 SK-T타워에서 주주총회를 개최한다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr