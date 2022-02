신세계인터 자주, 여성청소년 위한 위생용품 기부

[아시아경제 구은모 기자] 신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 031430 | 코스피 증권정보 현재가 148,000 전일대비 3,500 등락률 +2.42% 거래량 19,087 전일가 144,500 2022.02.25 09:52 장중(20분지연) 관련기사 신세계인터내셔날, 주식 1000원으로 액면 분할신세계인터내셔날, 보통주 5000원→1000원 액면분할 어그, 제페토 아이템 7종 출시… “메타버스로 1020 잡는다” close 이 ESG(환경·사회·지배구조) 경영의 일환으로 지역사회를 위한 사회공헌활동에 적극 나서고 있다.

신세계인터내셔날의 라이프스타일브랜드 '자주(JAJU)'는 지난 23일 오후 초록우산어린이재단에 지역사회 여성청소년을 위한 2200만원 상당의 여성 위생용품을 전달했다고 25일 밝혔다.

이번 활동은 신세계인터내셔날이 2012년부터 진행해 온 사회공헌활동 '희망프로젝트'의 일환으로 여성청소년들의 건강한 성장을 지원하고자 기획됐다. 기부 물품은 자주 유기농 순면 커버 생리대와 팬티라이너로 총 5만4000장 물량이다.

자주의 위생용품은 초록우산어린이재단을 통해 해오름빌, 동광모자원, 울타리 등 여성복지 시설과 한부모지원 시설 4곳에 전달됐다. 생리대 지원을 필요로 하는 지역 내 아동·청소년 4000명에게 전달될 예정이다.

신세계인터내셔날 자주 관계자는 “일회성이 아닌 꾸준한 지원과 관심을 통해 지역 내 여성청소년들이 건강한 사회구성원으로 성장할 수 있도록 노력할 것”이라며 “여성용 위생용품 기부가 필요한 단체나 재단의 요청이 있을 경우 적극적으로 지원할 계획"이라고 밝혔다.

