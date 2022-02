[아시아경제 조현의 기자] 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 24일(현지시간) "러시아가 우크라이나를 정치적으로 파괴하기 위해 국가 원수를 처단하려고 한다"고 말했다.

젤렌스키 대통령은 이날 저녁 영상 성명을 통해 "러시아군 사보타주 그룹이 수도 키예프에 진입한 것으로 보인다"며 이같이 밝혔다.

그는 "우리 정보에 따르면 적군이 나를 첫 번째 목표로 삼고 있다"며 "두 번째 목표는 나의 가족"이라고 했다.

이어 "현재 다른 사람들과 정부 구역에서 지내고 있다"고 밝혔다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr