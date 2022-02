남양유업, '아이꼬야 맘스쿠킹' 이유식 6종 출시

[아시아경제 구은모 기자] 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 1,500 등락률 +0.38% 거래량 148 전일가 397,000 2022.02.25 09:46 장중(20분지연) 관련기사 남양유업, 뇌전증 환아 위한 특수분유 후원 확대 남양유업, '우리 아이 이비인후과 질환' 랜선 임신육아교실 개최남양유업, 미혼모자 생활시설 '애란원'에 분유 후원 close 이 ‘아이꼬야 맘스쿠킹’ 이유식 신제품 6종을 출시했다고 25일 밝혔다. 아이꼬야 맘스쿠킹은 유기농 쌀과 국산 채소로 만든 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 1,500 등락률 +0.38% 거래량 148 전일가 397,000 2022.02.25 09:46 장중(20분지연) 관련기사 남양유업, 뇌전증 환아 위한 특수분유 후원 확대 남양유업, '우리 아이 이비인후과 질환' 랜선 임신육아교실 개최남양유업, 미혼모자 생활시설 '애란원'에 분유 후원 close 의 영유아용 이유식 브랜드다.

튀기지 않고 조리한 맘스쿠킹 이유식은 시기별 필요한 영양 성분을 고려해 6개월, 9개월, 12개월, 15개월 월령별 제품으로 구성됐다. 남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 1,500 등락률 +0.38% 거래량 148 전일가 397,000 2022.02.25 09:46 장중(20분지연) 관련기사 남양유업, 뇌전증 환아 위한 특수분유 후원 확대 남양유업, '우리 아이 이비인후과 질환' 랜선 임신육아교실 개최남양유업, 미혼모자 생활시설 '애란원'에 분유 후원 close 은 기존 맘스쿠킹 제품 7종에 이어 6개월의 ‘프룬사과’와 ‘바나나사과배’ 제품, 9개월의 ‘소고기미역국’과 ‘소고기무국’ 제품, 15개월의 ‘찜닭아기밥’과 ‘소고기배추전골아기밥’ 제품 등 신규 6종을 이번에 새롭게 선보였다.

남양유업 남양유업 003920 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 1,500 등락률 +0.38% 거래량 148 전일가 397,000 2022.02.25 09:46 장중(20분지연) 관련기사 남양유업, 뇌전증 환아 위한 특수분유 후원 확대 남양유업, '우리 아이 이비인후과 질환' 랜선 임신육아교실 개최남양유업, 미혼모자 생활시설 '애란원'에 분유 후원 close 관계자는 “아이꼬야 맘스쿠킹은 믿을 수 있는 원료를 통해 꼼꼼하게 만든 안심할 수 있는 아기 이유식 제품”이라며 “앞으로도 신뢰받고 고품질의 제품들을 연구 및 개발해 소비자분들께 즐거움을 드릴 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

구은모 기자 gooeunmo@asiae.co.kr