세종시, 자전거·PM 안전보험…“전국 어디서나 보장”

[아시아경제(세종) 정일웅 기자] 세종시는 자전거 보험에 가입해 자전거·개인형이동장치(PM) 안전사고로 피해 입은 시민들이 보험혜택을 받을 수 있게 한다고 25일 밝혔다.

보험은 세종에 주소를 둔 시민(외국인등록자 포함) 누구나 별도의 절차 없이 자동으로 가입된다.

보험적용기간은 내달 16일~내년 3월 15일까지며 이 기간 전국 어디서 사고가 발생하더라도 보험혜택을 받는다.

보험은 전기자전거를 포함한 모든 자전거와 PM 사고를 포괄해 적용된다. 단 영업용과 공유형 PM은 보험혜택을 받을 수 없다.

자전거 교통사고로 사망·후유장애를 입은 경우 최대 500만원, 4주 이상 진단 시 상해위로금으로 최고 50만원, 4주 이상 진단자 중 6일 이상 입원 때는 20만원을 보장받을 수 있다.

보험금은 사고일로부터 3년 이내 증빙서류를 첨부해 보험사에 청구하면 지급된다.

다만 보험은 사고일 기준으로 보장돼 내달 16일 이전 사고는 지난해 보험기준으로 보장 받게 된다.

보험금 관련 청구는 시 대중교통과 또는 DB손해보험으로 문의하면 된다.

안종수 시 대중교통과장은 “자전거 보험가입 내용을 널리 홍보해 사고를 당하고도 보장받지 못하는 시민이 없도록 하겠다”며 “시민들은 자전거, PM을 이용할 때 보호 장구를 반드시 착용하고 안전수칙을 지키주길 바란다”고 말했다.

정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr