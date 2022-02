"머스크 형제, 테슬라 주식 매각 건으로 SEC '내부자거래' 조사 받아"

작년 11월 형 머스크의 주식 매도 설문조사 하루 전 동생 지분 매도

[아시아경제 정현진 기자] 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)와 그의 남동생인 킴벌 머스크가 지난해 갑작스럽게 테슬라 지분을 매도한 것과 관련해 미국 증권거래위원회(SEC)의 조사를 받고 있는 것으로 확인됐다고 24일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.

WSJ는 익명의 소식통을 인용해 SEC가 머스크 형제의 내부자거래 혐의를 살펴보고 있다고 전했다. 지난해 11월 머스크 CEO가 자신의 트위터에 보유 지분 10%를 매도할 지 여부를 묻는 설문조사를 올리기 하루 전 형제가 1억800만달러(약 1301억원) 규모의 테슬라 주식을 매도했는데 이후 SEC가 조사를 시작했다는 것이다.

당시 머스크 CEO의 설문조사는 58%의 찬성 답변을 받게 됐고 실제 머스크 CEO는 지난해 12월 테슬라 주식을 대량으로 매도했다. 이에 따라 이 트윗은 테슬라에 부정적인 뉴스로 인식돼 주가가 30% 이상 크게 떨어지는 모습을 보이기도 했다. 이 트윗이 게재되기 하루 전 머스크 CEO의 남동생인 킴벌 머스크는 자신이 보유한 테슬라 주식 8만8500주를 매도하고 2만5000주를 자선단체에 기부했다.

SEC가 들여다보는 건 테슬라 이사인 킴벌 머스크가 외부에 공개되지 않은 내부 정보를 활용해 보유 지분 매도 시점을 결정했는지 등으로 보인다. WSJ는 "머스크 CEO가 이 트윗을 게재할 것이라는 사실을 미리 동생에게 얘기했는지, 동생의 주식 매도 시기에 대해 논의했는지, 킴벌 머스크가 내부 정보를 통해 이를 인지했는지 등을 SEC가 물어봤을 수 있다"고 분석했다.

특히 내부 정보 활용 매도를 막기 위해 미국은 10b5-1 규정을 적용, 기업 내부자가 내부정보를 이용해 주식 거래에 나서는 것을 제한하기 위해 사전에 제출한 계획대로 주식을 거래하도록 한다. 킴벌 머스크는 2011년 이후 10b5-1 규정을 적용해 40여건의 주식 거래를 해왔지만 문제가 된 이번 거래는 이 프로그램을 사용했다는 기록이 없었다고 WSJ는 전했다.

SEC가 지난해부터 조사를 진행하고는 있지만 별다른 혐의점을 찾지 못하면 그저 내사로 종료될 수도 있다.

